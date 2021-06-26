Режиссер Денис Азаров представит первую постановку в Театре Романа Виктюка

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьерные показы первой постановки "Пир" режиссера Дениса Азарова, назначенного художественным руководителем Театра Романа Виктюка, на этой сцене пройдут 26 и 27 июня. Об этом режиссер сообщил журналистам.

"Я себя чувствую в данный момент скорее режиссером, нежели художественным руководителем этого театра. Я надеюсь, что этот спектакль станет своеобразным знакомством с публикой, которая ходит в этот театр, а еще знакомство публики с моими спектаклями и с направлением, в котором будут идти еще другие режиссеры, которых будет много", - сказал режиссер.

Азаров выразил надежду, что после этого спектакля придет новая публика которая будет ходить в этот театр уже не только как в театр, где идут только спектакли Романа Виктюка, но как в театр, где будет "очень большая живая палитра современной режиссуры".

Спектакль создан по текстам участников ОБЭРИУ (Объединения Реального Искусства - группы писателей, существовавшей в конце 1920-х - начале 1930-х годов в Ленинграде, в которую входили, в частности, Даниил Хармс, Николай Олейников, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Яков Друскин, Леонид Липавский. По словам режиссера, ему близко парадоксальное восприятие мира, свойственное обэриутам. Ранее Азаров уже обращался к творчеству поэтов группировки. В "Гоголь-центре" он стал режиссером "Елки у Ивановых" по текстам Александра Введенского, а в ярославском Театре им. Волкова он осуществил постановку "Бред вдвоем" по пьесе Эжена Ионеско и стихотворениям Даниила Хармса.

Художником-постановщиком стал Алексей Трегубов, который создал одни из самых масштабных для театра декораций. Роли в спектакле исполняют артисты театра Дмитрий Бозин, Владимир Белостоцкий, Алексей Сычев, Анна Нахапетова, Анастасия Якушева, Константин Авдеев и другие.

Роман Виктюк, основатель театра, умер 17 ноября 2020 года. В середине декабря новым художественным руководителем был назначен режиссер Денис Азаров.