В Петербурге умер один из реставраторов Нарышкина бастиона Андрей Михайленко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Один из учредителей Союза реставраторов Санкт-Петербурга Андрей Михайленко умер в Петербурге. Он принимал участие в реставрации Нарышкина бастиона и других объектов Петропавловской крепости, сообщается в субботу на официальной странице союза в соцсети "ВКонтакте".

"25 июня 2021 года cкончался Андрей Евгеньевич Михайленко, архитектор-реставратор, член Санкт-Петербургского городского отделения ИКОМОС, один из учредителей Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Он принимал участие в реставрации Нарышкина бастиона, Екатерининской, Никольской куртины, Артиллерийского цейхгауза, собора святого Петра и Павла (в том числе и купола храма) в Петропавловской крепости", - говорится в сообщении.

Причина смерти в публикации не сообщается.

Михайленко родился в Ленинграде в 1964 году. Был автором проектов реставрации Военно-Медицинской Академии имени С. М. Кирова, ограды Летнего дворца в Кронштадте и многих других. Реставратор также создал несколько фотовыставок о культурном наследии России.