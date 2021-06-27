Умер основатель театра "Сопричастность" Игорь Сиренко

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Основатель и художественный руководитель Московского драматического театра "Сопричастность" Игорь Сиренко умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте театра в воскресенье.

[Игорь Михайлович] ушел из жизни 25 июня 2021 года", - говорится на сайте.

Игорь Сиренко родился в Мариуполе 8 декабря 1940 года. Окончил Московское цирковое училище по специальности "клоун у ковра", а затем Театральное училища им. Б. В. Щукина. Служил в Театре им. В. Маяковского 16 лет, где сыграл более 30 ролей. С 1979 по 1983 гг. занимал пост директора Театра им. А. С. Пушкина, после работал режиссером в Театре им. Н. В. Гоголя и затем был избран коллективом на должность директора.

В 1990 году создал Московский драматический театр "Сопричастность". "Каждая из его работ, имея основной стержень - решение не только глобальных, но и личностных для каждого проблем, - была отмечена любовью к Человеку, ко всем, с кем режиссеру приходилось и приходится работать, к тем, кто ежевечерне заполняет зрительный зал созданного им театра "Сопричастность", - подчеркнули на сайте.