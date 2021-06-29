В Москве впервые пройдет конкурс Opera bella для молодых оперных певцов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль и конкурс Opera bella впервые пройдет в Москве с 17 по 21 августа, прием заявок начинается 1 июля. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор фестиваля и конкурса, директор Театра на Бронной Елена Мироненко.

"Заявочная кампания запускается 1 июля и продлится до 20 июля. Заявки принимаются онлайн, отборочный и первый туры также будут проходить в онлайн-формате. После первого тура 30 участников 17 августа приедут в Москву, где мы будем их отсматривать в офлайне", - рассказала директор смотра, уточнив, что конкурсный взнос составит 1 тыс. рублей.

Партнерами фестиваля и конкурса выступают Московский академический музыкальный театр (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и Российская академия музыки им. Гнесиных, что поможет соблюсти академическую планку, отметила Мироненко.

"Целью фестиваля и конкурса мы ставим изменение отношения молодежи к оперному жанру в России, повышение статуса российской вокальной школы в России и за рубежом", - пояснила она. Поэтому и к участию приглашаются только профессионалы - студенты профильных ссузов и вузов в возрасте от 18 до 35 лет. Смотр заявлен как международный, однако в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, препятствующих перемещению между странами, заявки принимаются только с территории РФ.

Обладатель гран-при получит денежный приз в размере 500 тыс. рублей. Запланированы по три первых, вторых и третьих премии, их лауреаты получат по 250 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.

Как подчеркнул художественный руководитель проекта, председатель жюри конкурса, дирижер Филипп Чижевский, оценивать конкурсантов будет разноплановое жюри: в нем именитые певцы, композитор Дмитрий Курляндский, режиссер Филипп Григорьян, глава МАМТ Андрей Борисов. "Важным критерием оценки будет владение различными стилями. Мы предполагаем охватить всю палитру оперы - от XVII века вплоть до наших дней. И мы предусматриваем специальный приз за лучшее исполнение современной арии, пьесы", - сообщил Чижевский.

Финал конкурса пройдет 19 августа. Фестивальная часть будет включать концерты на открытых площадках в Москве, а также 22 августа в регионах - партнерах смотра: Калуге, Калининграде, Туле и Сыктывкаре.