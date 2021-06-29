Спецпоказ фильма "Берегись автомобиля" пройдет 8 июля в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" совместно с музеем транспорта Москвы 8 июля проведет спецпоказ фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". Картину представит директор музея Оксана Бондаренко, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинотеатра.

"8 июля в 19:00 в большом зале кинотеатра "Художественный" состоится специальный показ трагикомедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" при участии Музея транспорта Москвы. Картину представит директор музея Оксана Бондаренко. Легендарному кинофильму "Берегись автомобиля" исполняется 55 лет", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что это не только "любимый фильм многих поколений зрителей с захватывающим сюжетом и прекрасной игрой актеров", но и наглядная энциклопедия автомобилей СССР 60-х годов.

"Почти в каждом кадре и на каждой улице Москвы в фильме вы увидите "Волги": они в главных ролях, на заднем плане, подрабатывают статистами, выполняют невиданные до того момента трюки в советском кино. Ведь ГАЗ-21 на тот момент - самая главная и самая желанная машина любого советского человека. А еще милицейские мотоциклы, грузовики минского автозавода, спешащие на стройки новых кварталов, - все они так или иначе получили роли в этом кино, став свидетелями эпохи и хранителями истории города. "Берегись автомобиля", как и любой кинофильм, не был бы возможен без этого удивительного городского контекста, исследованием которого как раз занимается наш музей. Кстати, часть моделей транспортных средств из фильма будет представлена и в нашей постоянной экспозиции в гараже Мельникова в 2023 году", - сказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В пресс-службе добавили, что трагикомедия "Берегись автомобиля" стала первой совместной работой Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского. Как потом вспоминал режиссер, в основу сюжета легла легенда тех лет о человеке, который угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, продавал их, а деньги переводил в детские дома. Однако оказалось, что история целиком вымышлена: "Просто народ выдумал легенду о современном благородном разбойнике - Робине Гуде, в которой выдал желаемое за действительное". Первоначально планировалось, что Деточкина сыграет Юрий Никулин. Но в итоге роль досталась Иннокентию Смоктуновскому, который создал один из самых популярных образов советского кино.

"Также специально к показу в социальных сетях кинотеатра и музея пройдет совместный конкурс, посвященный киноленте. Победители смогут выиграть билеты в кино и на выставку-байопик "Мечта москвича" музея транспорта Москвы в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ, где автомобиль показан в объективе советского кинематографа", - отметила Бондаренко.