Артисты "Геликон-оперы" исполнили сочинения Чайковского на Ленинградском вокзале в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участники Молодежной программы оперных артистов и артисты хора театра "Геликон-опера" во вторник исполнили сочинения Петра Чайковского на Ленинградском вокзале в Москве. Выступление приурочено к VII Международному фестивалю искусств Петра Ильича Чайковского, который пройдет в Клину с 1 по 11 июля, сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.

"Акция происходит в том месте, куда приходил Чайковский, когда отправлялся в Санкт-Петербург или Клин. Он ходил по этим старым лестницам, думаю, он и сегодня с нами", - заметил в беседе с журналистами режиссер.

Для выступления геликоновцы выбрали отрывки из опер "Пиковая дама", "Евгений Онегин" и "Мазепа".

Бертман также отметил, что акция абсолютно безопасна как для артистов, так и для зрителей. "Мы соблюдаем дистанцию, акция происходит в момент, когда не ходят поезда и нет наплыва пассажиров. Плюс наш театр, наверное, самый вакцинированный в мире: у нас был размещен один из первых пунктов мобильной вакцинации", - рассказал глава "Геликона". О том, что практически все участники акции прошли вакцинацию от коронавируса, свидетельствовали бейджики: "Я вакцинирован". Несколько десятков зрителей старались не толпиться и были в масках.

"Хочу поблагодарить всех, кто готовил это мероприятие, что мы выполнили все требования, чтобы сделать его возможным. Хочу пожелать, чтобы <…> мы с вами быстрее прошли все трудности, чтобы быстрее на наши вокзалы вернулись такие концерты, и чтобы мы вернулись к путешествиям", - отметил первый заместитель начальника Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД" Константин Кравцов.

Также в здании вокзала на пару часов была выставлена перочистка Чайковского - экспонат впервые покинул стены Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в Клину и был застрахован на 9 млн рублей. "Если бы нашего героя переместили из XIX века в XXI, Петр Ильич был бы в курсе всех трендов, был бы активным блогером, поскольку он активно писал, - пошутил директор музея-заповедника Игорь Корнилов. - Сегодня мы представили его постоянных спутников: конверт с монограммой Петра Ильича, ножик для разрезания бумаг и перочистку западноевропейской работы".

Фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского

Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского ежегодно проходит в доме-музее композитора в Клину. С прошлого года художественным руководителем смотра выступает Юрий Башмет. В нынешнем фестивале примут участие коллективы маэстро - камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", а также труппа "Геликон-оперы" и Рамон Варгас, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и Владимир Федосеев, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Николай Цискаридзе и Вадим Эйленкриг.