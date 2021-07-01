Организаторы культурного форума в Петербурге открыли регистрацию участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Оргкомитет IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого запланировано на 11-13 ноября, открыл регистрацию участников профессионального потока. Об этом говорится в сообщении организаторов, распространенном в четверг.

"Открыта регистрация участников профессионального потока IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Зарегистрироваться как участник <…> можно до 24 октября", - сказано в сообщении.

Регистрация в профессиональный поток дает участникам доступ ко всем мероприятиям деловой программы форума. Она рассчитана на профессионалов культурной отрасли и включает в себя мероприятия 14 секций, тематические треки, мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой и многое другое.

В этом году культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября, его главная тема - "Культурные коды новой реальности". Организаторами выступают правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.

В начале июня в пресс-службе Минкультуры РФ ТАСС сообщали, что подготовка к мероприятию ведется в штатном режиме. В частности, отмечалось, что подготовлен список иностранных делегаций, деятелей культуры и партнеров, которых планируется пригласить к участию. Кроме того, Республика Корея подтвердила свое участие в почетном статусе "Страна-гость".

Санкт-Петербургский международный культурный форум представляет собой международную площадку для встреч, взаимодействия и обмена опытом между ведущими специалистами в области культуры, представителями государственной власти, общественными деятелями и политиками из разных стран мира. Он должен был пройти в девятый раз с 12 по 14 ноября 2020 года, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.