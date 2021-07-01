Фестиваль искусств Чайковского начался в Клину

МОСКВА, 1 июля. /Корреспондент ТАСС Анастасия Силкина/. VII Международный фестиваль искусств Петра Чайковского торжественно открылся 1 июля в музее-заповеднике композитора в Клину. Артисты московских и петербургских театров под руководством Николая Цискаридзе представили отрывки из всех трех балетов маэстро.

"Я счастлив, что наш фестиваль открывает Николай Цискаридзе, - признался художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет. - Он олицетворяет гениальный русский балет. А Петр Ильич открыл новую эру в балете в том числе".

На Большой поляне музея-заповедника выступили танцоры Михайловского и Мариинского театров и артисты балета Детского музыкального театра им. Сац с фрагментами "Лебединого озера", "Спящей красавицы" и "Щелкунчика". "Для каждого артиста, постоянно связанного с балетом, Чайковский - наше все", - подчеркнул народный артист России, ректор Академии Русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

В честь праздника перед началом гала участники смотра по традиции высадили деревья на территории музея-заповедника. "Организовать фестиваль было даже сложнее, чем в прошлом году. Но нам все удается, потому что мы понимаем, что надо делать, - заметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова. - Мы все без масок, потому что это первый антиковидный фестиваль". Были допущены только вакцинированные зрители или перенесшие коронавирус в последние 6 месяцев.

Башмет отметил, что несмотря на все сложности удалось даже расширить географию смотра: 10 июля маэстро и его камерный ансамбль "Солисты Москвы" выступят на родине Чайковского в Воткинске. "Достигнута принципиальная договоренность [о концерте] и с властями Флоренции, с которой также был связан Петр Ильич, но из-за коронавируса пока нет даты", - сообщил он.

Афиша Фестиваля искусств Чайковского в Клину, который продлится до 11 июля, объединила целую плеяду отечественных и даже зарубежных звезд. На Большой поляне выступят коллективы Башмета - камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", а также труппа "Геликон-оперы" и мексиканский тенор Рамон Варгас, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского и дирижер Владимир Федосеев, пианист Денис Мацуев, артист Евгений Миронов и джазовый саксофонист Вадим Эйленкриг.