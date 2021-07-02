На фестивале EverArt Weekend покажут работы 300 российских и зарубежных художников

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Проекты участников российского павильона Венецианской биеннале и других отечественных и зарубежных авторов покажут на ежегодном международном фестивале современного искусства EverArt Weekend. Смотр пройдет с 2 по 4 июля очно в Москве, Санкт-Петербурге, а также в онлайн-формате, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Гостям фестиваля будут доступны выставочные проекты российских и зарубежных художников в галереях Москвы и Петербурга, паблик-арт в парках, пешеходные арт-маршруты, мастер-классы, лекции и встречи с художниками. [В онлайн-формате] зрителей ждут виртуальные выставки, трансляции событий, а также диджитал-игра EverArt Journey, в которой реальные галерейные экспонаты станут частью иммерсивного гида по искусству нашего времени", - сказали в пресс-службе.

Более 40 галерей Москвы и Санкт-Петербурга предоставят свои площадки для экспозиций 300 участников из России и других стран. В число отечественных авторов вошли Юлия Кожемяко, Илья Мазо и Александр Игнатов - участники российского павильона XVII Венецианской архитектурной биеннале. Ключевым событием фестиваля станет выставка "Игровое сопряжение" (Game Junction) в московской галерее "Ходынка" объединения "Выставочные залы Москвы". Гости пространства смогут погрузиться в мир авторских видеоигр и интерактивных объектов, в том числе взаимодействуя с ними. Здесь же представлена поэтическая игра Мазо и Игнатова "ШХД: Зима" об одиночестве и русской тоске.

Мексиканцы Лаура Родригес и Итан Авила, участники прошлогоднего международного фестиваля цифрового искусства Ars Electronica в Австрии, покажут свою виртуальную художественную игру "Плоды сознания" (The Fruits of Consciousness). Играющий оказывается в цифровом саду, где "растет" цифровая яблоня, за которой ухаживают роботы Адам и Ева. Американский гейм-художник Карсон Линн представит короткометражный фильм-машиниму "Дорогой Эйдолон" (Dear Eidolon) о взаимосвязи физического и внутриигрового тел участника игры. Кроме того, гости смогут познакомиться с творчеством французского гейм-дизайнера Гэля Буриса, художника Джорди Винстра из Нидерландов и многих других.

Фестиваль также задействует парки и общественные пространства. В Музее-заповеднике "Царицыно" художник и скульптор Василиса Липатова разместит скульптуру "Небо на земле", в центре современного искусства "Винзавод" состоится граффити-батл, а художница Нат Апанай пригласит желающих принять участие в перформативной арт-игре "Страна чудес в Алисе" на Патриарших прудах.

Программа в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мероприятия фестиваля пройдут в Музее стрит-арта, Myth Gallery, One's Mind Gallery, DiDi Gallery, KZ gallery, Центре современного искусства им. Сергея Курехина и других пространствах. Онлайн-галерея Znachimoe организует на Каменноостровском проспекте выставку "Приключения одного сердца" художницы Марии Черепановой. "Наполненное живыми растениями пространство тайной оранжереи в здании Ленсовета превратится в место современного искусства. В самом центре экспозиции внимание зрителей привлечет объемное синее сердце, символизирующее главный источник вдохновения автора, - любовь. Его окружат животные, запрятанные в джунглях пространства", - пояснили в пресс-службе.

Онлайн-галерея KZ gallery проведет "неигру" NotLand, состоящую из нескольких виртуальных арт-зон, разработанных четырьмя художниками из России и Швейцарии. На сайте фестиваля появится медитативная игра-бродилка EverArt Journey. Участники смогут прогуляться по основным площадкам фестиваля вместе с коллекционером из будущего Эвером. Планируется, что после окончания фестиваля проект будет развиваться и расширять свою географию. На сайте фестиваля также будет доступен маркет, где можно будет приобрести работы художников, представленные как в диджитал-игре, так и в офлайн-экспозициях.

EverArt Weekend проводится с 2019 года. В 2021 году он организован арт-агентством Everal при поддержке программы лояльности "СберСпасибо". Фестиваль этого года посвящен теме "Игры в искусство". В прошлом году фестиваль состоялся в онлайн-формате.