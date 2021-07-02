Проект Роднянского "Красная радуга" включили в питчинг фестиваля Series Mania

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Продюсерский проект Александра Роднянского "Красная радуга" о реальной истории визита немецких гей-активистов в СССР включили в питчинг-программу международного фестиваля сериалов Series Mania, который пройдет во Франции. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

"Во второй раз за два года в программу попадает проект продюсера Александра Роднянского. В 2020 году на питчинге был представлен сериал "Мерзлая земля", ставший первым российским проектом в истории, отобранным в эту программу. В этому году в питчинге будет участвовать проект "Красная радуга", - сообщили в пресс-службе. Всего в программу включили 15 сериалов из разных стран.

Международный фестиваль сериалов Series Mania состоится в Лилле с 26 августа по 2 сентября. Питчинг для совместного производства, на котором продюсеры со всей Европы представляют свои проекты для поиска партнеров и финансирования, является одним из ключевых событий смотра.

Сериал "Красная радуга" основан на эпизоде советской истории, когда в 1977 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. Тогда в Советском союзе действовала статья уголовного кодекса, которая предусматривала для геев тюремное заключение до пяти лет. Проект расскажет о приключениях делегации в Москве, где они провели десять дней.

"Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории. Речь идет о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором. "Красная радуга" - это очень релевантный сегодняшнему дню разговор о нетерпимости к "другим" - людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации", - отметил Роднянский, чьи слова привели в пресс-службе. Права на историю продюсер приобрел у участницы тех событий - переводчицы Ларисы Бельцер, которая сопровождала группу. Ее задача состояла в том, чтобы ошибка Капитонова оставалась тайной для высокого начальства.

Сценарий восьми эпизодов проекта напишет британец Мэтт Джонс, который работал над такими известными проектами как "Доктор Кто" (Doctor Who, 2005-…) и "Молокососы" (Skins, 2007-2013). Режиссером и исполнительным продюсером станет американский кинематографист, чье имя пока держится в секрете.