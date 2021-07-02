Художники из стран Европы, Аргентины и РФ открыли фестиваль "Стенограффия" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль уличного искусства "Стенограффия" стартовал в Екатеринбурге. Более 20 художников из Испании, Германии, Греции, Финляндии, Аргентины, России на протяжении месяца будут расписывать стены домов, оконные решетки, транспорт города, сообщила на пресс-конференции координатор фестиваля, продюсер проектов Ирина Завьялова.

"Художников мы всегда выбираем разными способами, [например], существует наш авторский отбор, когда мы самостоятельно садимся и с командой отбираем художников по их стилистике. Сложно сказать точное количество художников, потому что в фестивале участвуют команды, и у этих команд количество художников внутри всегда меняется. Всего их около 20", - сказала она, представив художников из Греции, Италии, Финляндии и других стран.

Художники из Германии выступят в рамках года Германии в России. Они работают в области визуального искусства, занимаются широкоформатной живописью, иллюстрацией. Также ожидается большое количество российских авторов: Антония Лев, Анастасия Шереметьева, Андрей Beat.c, Денис Вертиго, команда Hot Singles in Your Area.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге в 12-й раз, за это время было создано более 500 арт-объектов 330 художниками со всего мира, отметил cооснователь и идеолог "Стенограффии", художник Андрей Колоколов. В этом году ожидается новшество в виде проекта "Стенограффия во дворе", когда работы будут создаваться при участии самих жителей, а итогом проекта станет выпуск универсальной методички с описанием простых и понятных решений, как можно превратить свой двор в произведение уличного искусства. Таким образом будут преображены четыре двора Екатеринбурга.

В пресс-службе фестиваля уточнили, что в 2021 году, в условиях коронавирусных ограничений, команда "Стенограффии" отказалась от массовых мероприятий и проводит все проекты с ограниченным количеством людей при использовании масок и санитайзеров. Большое количество активностей будут перенесены в онлайн. Например, планируется разработать текстовые и видео-материалы о художниках и арт-объектах.

"Стенограффия" - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".