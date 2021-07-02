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Путин наградил орденами Бородина, Мамонова и Эйфмана

Президент также наградил заведующего отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимира Коваля медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман, худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин и поэт, основатель группы "Звуки Му", актер Петр Мамонов награждены орденами, соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Эйфман получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, Бородин - "За заслуги перед Отечеством" II степени. Мамонов был отмечен орденом Дружбы. Награды были присвоены за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Помимо этого, наградили заведующего отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимира Коваля медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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