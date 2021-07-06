Петербург подал заявку на включение в "Сеть креативных городов ЮНЕСКО"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург вошел в число претендентов на включение в "Сеть креативных городов ЮНЕСКО" - проект, содействующий сотрудничеству между городами, которые рассматривают креатив как стратегический фактор своего развития. Заявка подана по направлению "Гастрономия", сообщили журналистам во вторник в комитете по развитию туризма.

"Всемирная туристская организация ООН отмечает, что до 30% мотивации выбора направления путешествия связано с тем, что нового там можно попробовать из еды, продегустировать. В этой части кухня Петербурга, сочетающая в себе современные гастрономические тенденции и многонациональные традиции города, - очень перспективна. Мы хотим подтвердить статус города, который сегодня не боится экспериментировать и гармонично объединять классическое и новое, в том числе в гастрономии, а также дать дополнительные стимулы дальнейшему развитию петербургской кухни и соответствующим образом представить Северную столицу на российском и мировом туристских рынках", - приводятся в сообщении комитета слова его председателя Сергея Корнеева.

Глава комитета напомнил, что в Санкт-Петербурге ежегодно проводятся гастрономические фестивали, открываются новые заведения, лучшие петербургские рестораны и бары попадают в топ мировых рейтингов.

"Сеть креативных городов ЮНЕСКО" создана в 2004 году. Программа объединяет более двухсот городов более чем из 80 стран мира, представляющих одно из семи направлений: гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство и музыка. Участие в программе, как отмечают в комитете, существенно повысит узнаваемость города на международном уровне, способствуя развитию творческих проектов и тематического туризма. Решение о включении Петербурга примут по результатам оценки независимых экспертов и городов-участников программы зимой 2021 года.

Инициатором подачи заявки выступили комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и подведомственное ему городское конгрессно-выставочное бюро. Ее поддержал губернатор Александр Беглов, а также Ассоциация кулинаров России, Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запада и профильные образовательные учреждения города.

В программу "Сеть Креативных городов ЮНЕСКО" входят три российских города: Ульяновск - в номинации "Литература", Казань - "Музыка" и Каргополь - "Декоративно-прикладное искусство".