В Ленобласти проведут романтический велопробег и покажут свадебные обряды народов региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Квест для пар на велосипедах и "мобильный ЗАГС" с обрядами разных народов Ленинградской области станут частью программы туристского фестиваля, который состоится 10 июля на территории старинной усадьбы "Марьино". Как рассказали организаторы на пресс-конференции в четверг, мероприятие пройдет в "свободном от COVID-19" формате.

"Мы очень хотим поддерживать свадебные традиции коренных народов Ленинградской области, они обязательно будут там представлены. Практически в режиме офлайн пройдут регистрации браков, семейный творческий конкурс, а также связанное с туризмом состязание. Изюминкой фестиваля станет выступление Симфонического оркестра Ленинградской области", - рассказала заместитель председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева.

По словам режиссера Виктории Коноваловой, одним из центральных событий фестиваля будет велопробег по романтическим и заповедным местам усадьбы "Марьино". "В нем примут участие 40 человек - юноши и девушки, которые ищут свою любовь", - отметила она.

Будет и своего рода "мобильный ЗАГС", где каждый желающий сможет пройти обряд бракосочетания по традиции народов Ленинградской области, отметила Голубева. Также в программе - парад собак, романтические экскурсии по парку и чествование "золотых" юбиляров.

По словам замглавы комитета, фестиваль "Путешествие с любовью" пройдет в COVID-free формате: гостей пустят на основании ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации. Тем, у кого с собой не окажется таковых, предложат приобрести и сделать экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Одновременно на площадке фестиваля смогут находиться не более 150 человек, из Санкт-Петербурга организуют трансфер.

Фестиваль проводит комитет по культуре и туризму Ленинградской области и информационно-туристский центр региона. Его цель - пропаганда семейных путешествий, развитие событийного, этнографического и семейного туризма, а также популяризация и сохранение народных традиций региона.

Бывшая дворянская усадьба "Марьино", расположенная в деревне Андрианово Тосненского района, примерно в часе езды от Петербурга, считается жемчужиной русской архитектуры XIX века. В свое время она являлась родовым гнездом графов Строгановых и князей Голицыных. Усадьба является памятником архитектуры федерального значения.