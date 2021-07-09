Музей первого русского театра появится в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле ждет масштабная реконструкция, в результате которой в старейшем русском театре появится музей. Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

"Создание музея планируется в рамках реконструкции здания. На данный момент проектировщики нам предложили пару мест для размещения музея, сейчас мы утверждаем с худруком [Сергеем Пускепалисом], где это будет, чтобы получилось функционально, хорошо и удобно для зрителей. Музей будет открыт после реконструкции здания театра", - сказал Тухватуллин.

По его словам, глобальная реконструкция театра будет проводиться по заказу и под контролем Министерства культуры РФ. "Предполагается, что в следующем году должны начаться работы. Все зависит от финансирования, от сроков", - сказал Тухватуллин.

Частью проекта реконструкции театра станет также создание третьей, малой, сцены. По проекту, купол здания театра будет использоваться как лекторий или дискуссионная площадка, сейчас это место простаивает. Также реконструкция затронет входную группу театра.

"Закончились исследования грунта, фундамента, сделаны замеры. Сейчас переходят в стадию проектирования, планировочных решений, инженерных, технических систем. К концу года, как нам обещают планировщики, будет полностью закончен, утвержден проект, пройдены все экспертизы. Со следующего года планируется начать реализацию этого проекта", - рассказал Тухватуллин.

О театре

Театр имени Федора Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова, оно построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма. Театр внесен в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.