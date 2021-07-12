Актер Борисов заявил, что готов к международному сотрудничеству

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский актер Юра Борисов, который сыграл роли сразу в двух фильмах - участниках основного конкурса Каннского кинофестиваля, рассказал в интервью ТАСС, что открыт к международному сотрудничеству и со своей стороны предпринимает к этому шаги.

Ранее американский журнал Variety включил его в список 12 российских артистов, готовых к выходу на мировую сцену. "Я к этому [к работе в международных проектах] открыт, со своей стороны я делаю все, что могу: у меня есть международный агент, я стараюсь подтягивать уровень английского, насколько хватает времени. А так - просто снимаюсь в тех фильмах, которые считаю интересными. Если сложится так, что меня позовут [сниматься], и это будет, опять же, для меня интересно, то, конечно, я буду невероятно счастлив", - сказал Борисов.

Каннский кинофестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате. Борисов сыграл в картине "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена, созданной при поддержке Минкультуры РФ, и фильме "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова. В беседе с агентством Борисов отметил, что волнуется перед Каннским кинофестивалем и хочет "посмотреть на талантливейших людей со всего мира, которые приезжают туда". "Канн, Венеция, Берлин - это максимальный уровень того, что можно достичь в нашем деле, на мой взгляд. Там встречаются самые интересные люди, с которыми ты потенциально можешь работать", - поделился он.

По сюжету драмы "Купе номер шесть" студентка из Финляндии едет в поезде Москва - Мурманск, а ее попутчиком становится русский шахтер. Актер охарактеризовал фильм как "авторское кино про двух одиноких людей". "Они обретают друг друга, но менее одинокими от этого не становятся. Это кино о чем-то самом важном, что есть в человеке, оно снято на пленку, которая лучше может передать вещи, происходящие в молчании и даже бездействии. Мне кажется, это кино важно смотреть на большом экране, потому что такой формат по-другому влияет на человека, нет желания отвлекаться на что-то еще", - рассказал Борисов.