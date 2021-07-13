В кинотеатре "Художественный" с 20 по 27 июля пройдет кинофестиваль "Новая женственность"

МОСКВА. /ТАСС/. Фестиваль "Новая женственность" пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве с 20 по 27 июля. Всего за это время будут представлены 13 фильмов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинотеатра.

"С 20 по 27 июля 2021 года в кинотеатре "Художественный" при поддержке онлайн-кинотеатра Kion пройдет зрительский кинофестиваль "Новая женственность". Программный директор кинотеатра Стас Тыркин отобрал наиболее яркие фильмы, созданные режиссерами-женщинами и представленные на главных мировых фестивалях 2020-2021 годов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в серии из 13 фильмов представлены ленты разных жанров - победители и номинанты крупнейших международных фестивалей. После премьеры в рамках фестиваля в "Художественном" фильмы "Я создан для тебя", "Цензор", "Красотка на взводе", "Маленькая мама" и "Удовольствие" выйдут в широкий прокат. Остальные картины можно будет увидеть на большом экране в России только на фестивале "Новая женственность". Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Фильмом открытия 20 июля станет ироничная лента Марии Шрадер "Я создан для тебя" с Дэном Стивенсом в роли робота - романтическая комедия о том, может ли искусственный интеллект стать идеальным партнером. Исполнительница главной роли Марен Эггерт получила "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале 2021 года", - рассказал собеседник агентства.

Среди фестивальных хитов - драма о двойной жизни, фоном для которой служат реалии современного Египта, "Суад", французская драма взросления "Бисер перед свиньями", венгерская мелодрама о завышенных ожиданиях в любви "Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени" и социальная драма о перипетиях иммигрантской жизни на окраинах Лондона "Слушай". Полнометражный кинодебют режиссеров Дасти Манчинелли и Мадлен Симс-Фьюер "Надругательство" расскажет о женской ярости, а шведская лента Ниньи Тюберг "Удовольствие" - о положении женщин в современной порноиндустрии.

"Отдельным важным акцентом программы фестиваля стала документальная лента "Женщины, создающие кино" - масштабная энциклопедия "женского кино", история которого началась задолго до появления современного феминизма: режиссер Марк Казинс использовал порядка тысячи фрагментов из фильмов, охватывающих несколько десятилетий и пять континентов. На фестивале будет показана первая его часть, рассказчицами в которой выступают Тильда Суинтон, Джейн Фонда, Кира Муратова и другие выдающиеся деятельницы мирового кинематографа. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2018 года", - добавили в пресс-службе.