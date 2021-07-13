Картины Кончаловского и Литвиновой вошли в лонг-лист премии "Восток - Запад. Золотая арка"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Фильмы Андрея Кончаловского, Ренаты Литвиновой, Алексея Федорченко и других режиссеров включили в длинный список кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка", всего в числе претендентов на номинацию оказались 65 картин из 39 стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинопремии.

"Отборочная комиссия кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка" под руководством арт-директора Андрея Плахова представила жюри список фильмов для определения номинантов 2021 года. Среди них - как фильмы, уже снискавшие признание во всем мире, так и картины, чье присутствие на международных фестивалях не было таким заметным, но которые стали безусловным событием для национальных кинематографий. Всего в лонг-лист вошли 65 фильмов из 39 стран: 39 игровых фильмов, 19 документальных картин и семь режиссерских дебютов", - рассказали в пресс-службе.

В длинный список награды включили победителя Берлинале-2021 "Неудачный секс или сумасшедшее порно" Раду Жуде, картины "Лес - я вижу тебя повсюду" Бенедека Флигауфа, "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе, "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера, фильмы "Конференция" Ивана И. Твердовского, "Паркет" Александра Миндадзе. Также на номинацию претендуют "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко и другие проекты.

Среди документальных фильмов представлены, в частности, "Горбачев. Рай" Виталия Минского, "Кураж" Алексея Полуяна, "Котлован" Андрея Грязева, "Расторгуев" Евгении Останиной.

Церемония вручения наград запланирована на октябрь.

Кинематографическая премия "Восток - Запад. Золотая арка" учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Она присуждается лучшим авторам картин, созданных в странах Восточной Европы и Западной Азии. В 2021 году мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов. В жюри награды входят 25 киноведов и кинокритиков из разных стран.