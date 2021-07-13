Классический состав группы "Земляне" готовит совместную концертную программу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Классический состав группы "Земляне" займется подготовкой совместной концертной программы, в которой примут участие все музыканты, выступавшие под именем группы за последние десять лет. Об этом сообщил ТАСС во вторник экс-барабанщик и художественный руководитель коллектива Владимир Киселев.

"К великому сожалению, очень много "детей лейтенанта Шмидта" стали назвать себя музыкантами группы "Земляне". Программа будет с теми музыкантами, которые последние десять лет выступают под этим брендом. Мы заставим людей, которые называют себя рок-группами, подумать, а имеют ли они право так себя называть. Наших песен, которые написали Игорь, я, наши добрые друзья, хватит часа на два программы", - отметил он.

Ранее Владимир Киселев, который также является владельцем холдинга "Русская медиагруппа", и рок-музыкант, композитор и гитарист Игорь Романов вместе появились перед СМИ на музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". "Киселев и Романов стояли у истоков легендарного музыкального коллектива "Земляне", недавно отпраздновавшего 40-летие и который на сегодняшний день выступает новым составом. На вопрос журналистов, связана ли эта встреча с тем, что в ближайшем будущем группа "Земляне" вновь исполнит свои самые громкие хиты старым составом, артисты уклончиво ответили, что не исключают и такого развития ситуации", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Русской медиагруппы".

Пик славы коллектива "Земляне" пришелся на 80-е годы. Тогда группа одной из первых стала исполнять на советской эстраде рок-музыку. Такие композиции, как "Поверь в мечту", "Прости, Земля", "Каскадеры", "Трава у дома", стали визитной карточкой коллектива.

С конца 80-х под брэндом "Земляне" стали выступать другие музыканты. При этом Владимир Киселев остается продюсером группы.