Названы самые популярные французские писатели у россиян

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Александр Дюма и Гийом Мюссо стали самыми популярными французскими писателями у россиян за последние десять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".

"В преддверии национального праздника Французской Республики - Дня взятия Бастилии, который ежегодно отмечается 14 июля, "ЛитРес" изучил статистику за последние 10 лет и выяснил, кто из французских классиков и писателей современности является самым популярным у россиян, а также узнал, какие книги французских авторов пользуются наибольшим спросом. <…> Первое место среди культовых писателей прошлого - у выдающегося романиста Александра Дюма", - рассказали в сервисе. Его роман "Граф Монте-Кристо" также стал самым популярным произведением в аудиоформате.

Второе место среди классиков занял писатель Виктор Гюго, автор "Отверженных" и "Собора Парижской Богоматери". На третьей строчке классик приключенческой литературы Жюль Верн, написавший романы произведений "Двадцать тысяч лье под водой" и "Таинственный остров".

Среди писателей современности российские читатели отдали первенство Гийому Мюссо, авторству которого принадлежат бестселлеры "После", "Зов ангела" и "Квартира в Париже". На втором месте Фредерик Бегбедер, создатель популярного романа "Любовь живет три года", на третьем - Марк Леви, который написал книгу "Между небом и землей".

"Петровские реформы заложили фундамент для диалога нашей и западной культур. Уже под влиянием Екатерины II Франция стала неким ориентиром для нашей страны. Это господство французской культуры сохранилось на долгие годы. До сих пор мы подмечаем особое отношение к французскому языку, стереотипный образ идеальной француженки, стремление увидеть Париж "своими глазами". Не обошел этот интерес и французскую литературу: ее современные и классические образцы до сих пор формируют читательский интерес, что и подтверждают данные нашего исследования", - отметила главный редактор "ЛитРес: Издательство" Ася Гасымова, которую процитировали в пресс-службе.