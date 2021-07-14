В Петербурге представили книгу "Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Презентация двухтомника "Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца" прошла во вторник в Петербурге в канун 75-летия хореографа. Книга-летопись посвящена 40-летней истории Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана - одной из ведущих балетных трупп России, основанной в 1977 году и получившей международное признание.

"Театр Бориса Эйфмана предстает здесь как балетная галактика, и мы движемся внутри этой галактики по эпохам, и видим, как они меняются даже в иллюстративных материалах. Аналитические статьи соседствуют здесь с воспоминаниями артистов разных поколений. Ни один из них не забыт. И в центре книги представлено творчество Бориса Эйфмана - мастера, который создает романы на языке хореографии", - рассказала на презентации автор текстов и редактор книги, кандидат филологических наук Татьяна Боборыкина.

Летопись в хронологической последовательности подробно рассказывает обо всех спектаклях, выпущенных в 1977-2017 годах Борисом Эйфманом и его труппой. Каждую постановку читателю представляют ее непосредственные участники и создатели: артисты театра, авторы сценографии, педагоги-репетиторы. Их эксклюзивные воспоминания, собранные в книге, формируют увлекательный рассказ, знакомящий аудиторию с тайнами творческого процесса. Таким образом, читатель получает возможность увидеть творческий путь хореографа и его театра с разных углов зрения.

Вместо эпилога автор предлагает читателю рассказ об учреждении и развитии Академии танца - созданной по инициативе Бориса Эйфмана балетной школе инновационного типа, призванной подготовить поколения артистов третьего тысячелетия. В конце второго тома в качестве приложения представлен именной указатель танцовщиков, работавших в театре с 1977-го по 2020 год.

На вопрос, что ему особенно близко и дорого в этом издании, Борис Эйфман сказал: "Эта книга очень важна для меня, потому что дает представление о том, какой путь пройден за эти десятилетия. Честно говоря, я бы не хотел его повторить, все это неповторимо. Но путь мы прошли уникальный, став одними из лидеров балетного мира. И я горжусь моим театром, горжусь моими артистами и могу сказать, что горжусь собой, что все это выдержал, пройдя огромные испытания, и этот путь продолжается".