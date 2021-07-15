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В России число пользователей библиотек в 2020 году сократилось на 8,7 млн

По данным Счетной палаты, оно составило 41,7 млн человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Число зарегистрированных пользователей библиотек сократилось на 8,7 млн в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, составив по стране 41,7 млн человек. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

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"Если в 2017-2019 годах число посещений библиотек выросло на 7%, то в 2020 году число зарегистрированных пользователей библиотек сократилось на 8,7 млн человек по сравнению с 2019 годом и составило 41,7 млн человек. Сокращение произошло в 82 субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.

Как уточняется в отчете со ссылкой на данные Российской национальной библиотеки, в 2019 году с нарушением законодательства были закрыты или реорганизованы 56 библиотек в разных регионах. Установленный госпрограммой уровень показателя "Охват населения библиотечным обслуживанием" не был достигнут в 41 субъекте РФ.

"Библиотечная сеть с 2015 года уменьшилась на 5,3%. Это сокращение увеличивает диспропорцию в предоставлении и разнообразии оказываемых ими услуг в малых городах и сельской местности", - отмечается в документе.

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