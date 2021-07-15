В Москве открылась выставка фотографий "Победим COVID-19 вместе!"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Перед штаб-квартирой ТАСС открылась выставка фотографий "Победим COVID-19 вместе!". В нее вошли работы, которые рассказывают о том, как в России и зарубежных странах проходит кампания вакцинации от COVID-19.

Фотовыставку открывает снимок из Гостиного двора в Москве, где расположен один из крупнейших прививочных пунктов в Европе с возможностью принять за сутки до 6 тыс. человек. Еще более масштабный центр, с возможностью принимать до 15 тыс. пациентов в сутки, открыт в Лужниках - фотокорреспондент запечатлел его во время посещения мэром Москвы Сергеем Собяниным. Героями еще одной фотографии из столицы стали москвичи, победившие в розыгрыше автомобилей среди вакцинировавшихся от COVID-19.

Пройти вакцинацию сегодня можно не только в поликлиниках, но и в парках, торговых центрах, дома, на работе и даже в поездах. Работы фотокорреспондентов ТАСС показывают, как прививаются разные регионы страны, и помогают составить впечатление о масштабе крупнейшей вакцинации в истории человечества. В экспозицию вошли также снимки из Казахстана, Индии, Аргентины, которые успешно противостоят коронавирусу с помощью российских вакцин.