"Гоголь-центр" открывает продажу билетов на премьеру спектакля Серебренникова "Декамерон"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" представит 6-9 сентября российскую премьеру совместного с Deutsches Theater Berlin спектакля "Декамерон" в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Гоголь-центра".

"В самом начале осени - 6, 7, 8 и 9 сентября - на сцене "Гоголь-центра" состоится российская премьера спектакля Кирилла Серебренникова "Декамерон" - совместного проекта Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центра", в котором участвуют пять российских и пять немецких актеров. Спектакльь репетировали в начале 2019 года, потом прошли успешные показы "Декамерона" в Берлине, после чего начались пандемия и локдауны, и сыграть спектакль в Москве стало невозможно", - рассказала представитель пресс-службы "Гоголь-центра".

Свой комментарий по поводу создавшейся ситуации дал режиссер Кирилл Серебренников. "Как известно, спектакль "Декамерон" - последнее, что увидел немецкий зритель перед жесточайшим локдауном", - констатировал он. "Очень хочется надеяться, что это будет первое, что люди увидят после того, как начнутся настоящие послабления. И значит, пандемия хотя бы в какой-то степени будет побеждена", - поделился режиссер.

По его выражению, "это уже знаковый проект". "Хочется называть его пророческим не потому, что в нем про людей, которые прячутся от чумы (или эпидемии) и рассказывают любовные истории, а потому, что он о том, что любовь преодолевает любые болезни и обстоятельства. Если люди любят - все будет хорошо", - убежден Серебренников.

Русско-немецкий спектакль

"Декамерон" Джованни Боккаччо - одна из главных книг раннего Возрождения, которая состоит из ста новелл, рассказанных десятью молодыми героями, сбежавшими из зараженной чумой Флоренции. "По большому счету, это и есть сквозной сюжет книги, а все ее содержание заключается в самих рассказах. Режиссер спектакля и автор инсценировки Кирилл Серебренников выбрал десять очень разнообразных новелл о любви и перенес действие из XIV века в наши дни. Как оказалось, человеческие отношения и страсти не сильно изменились с тех пор", - заметила представитель пресс-службы "Гоголь-центра".

Над спектаклем работала русско-немецкая постановочная команда: автор пьесы и режиссер Кирилл Серебренников, режиссер-хореограф - Евгений Кулагин, композитор - Даниэль Фрайтаг, художник по костюмам - Татьяна Долматовская, видеохудожник - Илья Шагалов. Исполнителями ролей выступают десять артистов: Филипп Авдеев, Виктория Мирошниченко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Жоржетта Ди, перечислила собеседница агентства.

Она обратила внимание, что "для истории современного театра такой формат работы действительно уникален: спектакль стоит в репертуаре сразу двух площадок в разных странах и по очереди идет в Берлине и в Москве, при том, что состав актеров остается неизменным". "Чтобы упростить логистику проекта, для "Декамерона" были изготовлены два идентичных сценографических павильона, каждый из которых остается в своей стране, а техническим проведением спектакля будут заниматься службы принимающего театра по общей партитуре, составленной во время постановочного периода", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, между Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центром" давно установилась творческая дружба. Deutsches Theater Berlin - так называемый немецкий МХАТ - это государственный театр (один из пяти в Берлине), основанный в 1849 году. Здесь работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер. Театральная история немецкого и мирового театра XX века неразрывно связана с Deutsches Theater Berlin.

"Теперь "Декамерон" будет показан в Москве. Спектакль проходит при поддержке наших партнеров Тинькофф. Билеты будут доступны с 19 июля на официальном сайте театра gogolcenter.com и в приложении Тинькофф (выгодно и с дополнительным кешбэком 5-20%)", - добавила представитель пресс-службы "Гоголь-центра".