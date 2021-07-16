Путин направил приветствие участникам церемонии открытия памятника Андрею Дементьеву

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия памятника поэту Андрею Дементьеву. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Многогранное творчество Андрея Дементьева навсегда вошло в отечественную литературу, стало частью нашего культурного достояния. В его стихах отражается целая историческая эпоха. Они воспевают дружбу, материнскую любовь, душевную щедрость, те ценности, которые служат нам надежной нравственной опорой", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что Дементьев всю жизнь заботился о сбережении традиций своего родного края - Твери, помогал молодежи получить читательское признание.

Памятник поэту, лауреату Государственной премии СССР Андрею Дементьеву открывается 16 июля в Твери. Мероприятие приурочено к 93-й годовщине со дня рождения поэта.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

Дементьев умер 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни.