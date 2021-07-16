Замминистра обороны открыл в Москве выставку в честь Александра Невского

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Замминистра обороны России Андрей Картаполов, открывая в Москве выставку современного академического искусства "Александр Невский. Прошлое. Настоящее" в честь 800-летия со дня рождения князя, призвал всех приходить на нее, чтобы проникнуться "глубиной души русского человека". Об этом рассказали журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Здесь собрана коллекция разных предметов. И скульптуры, и живопись, и иконопись, многие другие художественные произведения, которые позволяют более глубоко понять образ святого Александра <...> Все знают историю Невской битвы, все знают Ледовое побоище, но ведь сколько было еще свершений князя Александра, о которых меньше говорят, но которые по своему историческому значению для нашей родины значат тоже немало", - процитировали в департаменте Картаполова.

На выставке можно увидеть работы живописцев, скульпторов, художников-монументалистов, работавших над созданием главного храма Вооруженных сил РФ. Среди них народные художники России Василий Нестеренко и Салават Щербаков, заслуженный художник России Даши Намдаков, скульптор Виталий Шанов, архитектор Дмитрий Смирнов, а также живописцы Студии военных художников имени М. Б. Грекова и Мастерской Анастасии Барышниковой.

"Я всех приглашаю сюда, приходите, посмотрите, прикоснитесь, почувствуйте Александра Ярославича, почувствуйте мощь наших воинов, глубину души русского человека XIII века и русского человека сегодня. Как былинный практически герой оживает под кистью под резцом наших современных авторов", - добавил Картаполов.

В экспозиции показаны монументальные скульптуры, бронзовые барельефы, художественные полотна, эскизы мозаик, современные иконы, эксклюзивные работы, выполненные в стиле палехской росписи, а также образцы оружия и амуниции времен Александра Невского.