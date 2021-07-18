Курский драмтеатр представит новые постановки и форматы спектаклей к юбилейному сезону

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Курский драматический театр, являющийся одним из старейших в России, подготовил к юбилейному 230-му сезону новые постановки, проекты и форматы спектаклей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила ТАСС помощник художественного руководителя театра Ольга Люстик.

"Это юбилейный сезон, мы хотели порадовать наших зрителей и придумали полуторагодовой цикл мероприятий. Зрителей, конечно, ждут и премьеры, мы открываем 11 сентября сезон премьерой: "Школа жен" Мольера в постановке Юрия Маковского из Севастополя. В новейшей истории театр еще не работал с режиссерами с Крымского полуострова", - сказала собеседница агентства.

В ноябре зрителям представят премьерный спектакль в постановке художественного руководителя Курского драматического театра Юрия Бурэ "Башкирская история любви", в декабре - "Все мыши любят сыр" Александра Швачунова. Также в юбилейном театральном сезоне для детей с ограниченными возможностями здоровья курские артисты широко представят аудиосказку "О царе Салтане" Александра Пушкина. В дальнейшем подобный формат планируется использовать и в других постановках.

"В период карантина была представлена аудиосказка для слабовидящих детей, когда артисты разыгрывают сказку со звуковым рядом, аудиодорожками, все вживую. Нам показалось это интересным не только для слабовидящих детей, но и для обычного взрослого зрителя, поскольку по-другому начинаешь слушать сказку и воспринимать ее", - отметила Люстик.

Кроме того, в юбилейный театральный сезон зрители смогут подробнее узнать об истории Курского драматического театра в ходе лекций, познакомиться с артистами на творческих встречах. В 2021 году в театре также пройдут масштабные работы по модернизации, в том числе установка наружной подсветки, ремонт поворотного круга, отделка малой сцены.

Курский государственный драматический театр основан в 1792 году - распоряжением генерал-губернатора Александра Беклешева театр открыли в здании Благородного собрания. В 1911 году Курскому театру было присвоили имя М. С. Щепкина, в 1937 году - А. С. Пушкина. В Курском театре в разные годы состоялся дебют таких актеров, как Михаил Щепкин, Николай Рыбаков, Любовь Млотковская, получивших в дальнейшем широкую известность, на подмостках театра также выступали корифеи русского театра Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Василий Качалов, Александра Яблочкина. В настоящее время в репертуаре театра более 20 спектаклей русских и зарубежных авторов.