О, капитан, мой капитан. Жизнь и роли Робина Уильямса

У Робина Уильямса была, мягко говоря, обеспеченная семья — его отец занимал одну из руководящих позиций в компании Ford, а мама была правнучкой губернатора штата Миссисипи и работала моделью. Но не стоит думать, что ему так уж сильно повезло, ведь занятость родителей сильно сказалась на маленьком Робине: дома он чувствовал себя одиноко, и ему было гораздо комфортнее в школе, чем в родных стенах. Хотя и на учебе будущий актер сталкивался с массой проблем, он был очень тихим и стеснительным ребенком, вдобавок страдал от лишнего веса, многие одноклассники и другие дети иногда обижали его. Из-за этого Уильямс даже возвращался домой разными маршрутами, чтобы избежать лишнего столкновения с хулиганами вне стен школы, где за него могли заступиться взрослые.
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Все изменилось, когда мальчик решил поучаствовать в школьном драматическом кружке, где и раскрылся его комедийный талант. Там его прозвали "самым смешным парнем", а самому Робину настолько понравилось это дело, что он окончательно решил стать актером, когда вырастет. Драматический кружок, кроме того, помог ему преодолеть застенчивость, и вот уже дома Робин мог рассмешить своих родителей, показывая пародии на других взрослых или рассказывая анекдоты.
Когда Робину было 22 года, он поступил в Джульярдскую школу — одно из самых престижных учебных заведений в США в сфере искусства. В свое время там учились актеры Кевин Спейси, Джейми Фокс, Фрэнсис Конрой и многие другие, а сам Уильямс был одноклассником Келси Грэммера, Кристофера Рива и Уильяма Хёрта, дружил с Кевином Конроем, озвучивавшим в 90-е Бэтмена в одноименном мультсериале. Робин Уильямс старательно познавал теорию в стенах школы, а оттачивал ее на практике, давая выступления в местных клубах. Вскоре его наставник Робин Хаусман сказал, что Джульард не сможет больше ничего дать будущему актеру. В стенах школы его прозвали гением, которому тесно в рамках консервативного обучения.
Оказавшись в свободном плавании, Уильямс сосредотачивается на том, что ему больше всего нравилось в жизни, и начинает свою карьеру стендап-комика. На одном из выступлений артиста заметил продюсер Джордж Шлэттер, который пригласил его поучаствовать в ТВ-шоу Laugh-In. Это появление и стало дебютом Робина Уильямса на экране, но затем шоу закрыли, и артисту пришлось снова вернуться на сцену. Его выступления были настолько успешными, что комика приглашали выступать во многих городах по всей стране. Он даже ездил с гастролями в Великобританию, где поначалу зрители довольно холодно принимали гостя.
Правила в клубе были такие, что выступающего с позором выгоняли со сцены, если посетители начинали улюлюкать. Так многие комики продержались на сцене от силы 10 или 15 минут. Робин Уильямс же выступал час с лишним. После этого стали говорить: Уильямс обладает столь уникальной харизмой и искрометным юмором, что может рассмешить даже мебель.
В киноиндустрию он пришел уже ближе к 30 годам — удивительный факт по нынешним временам, когда звездами поголовно становятся подростки. На одном из выступлений сестра режиссера Гэрри Маршалла подошла к артисту и предложила роль в новом комедийном сериале "Счастливые дни". В центре сюжета была обычная американская семья, проживающая на Среднем Западе: отец — владелец хозяйственного магазина, мать — типичная домохозяйка, и их сын — самый обычный подросток.
Робину Уильямсу досталась эпизодическая роль в нескольких сериях — он играл инопланетянина Морка с планеты Орк, которого заслали на Землю изучать человечество. Он выглядит как симпатичный мужчина, так что его не обязательно прятать от назойливых гостей, но между тем отличается свойственной всем пришельцам, оказавшимся в такой ситуации, непосредственностью и всегда может сморозить какую-то милую глупость и рассмешить окружающих. Например, он может надеть костюм шиворот-навыворот или переворачивать предметы, пользуясь ими неправильно. Но в отличие от других представителей своей расы Морк обладает прекрасным чувством юмора, за что его невзлюбили сородичи, зато полюбили на Земле.
А еще персонажа Уильямса так полюбили создатели сериала, что решили сделать отдельный спин-офф про Морка и его подругу Минди. Сериал "Морк и Минди" более чем из девяти десятков эпизодов шел с 1978 по 1982 год. Он стал одной из жемчужин американского телевидения конца прошлого века и одним из первых таких "инопланетных" сериалов: позже появятся "Альф", "Третья планета от солнца", "Фантастическая девушка" и многие другие.
Этот сериал и принес первое большое внимание публики к фигуре Уильямса. Он стал появляться на обложках крупных журналов, давать интервью, а самое главное — еще больше сниматься в кино. Свою первую главную роль в полнометражном фильме Уильямс исполнил в картине "Попай". Образ моряка-силача, влюбленного в прекрасную девушку Олив, настолько полюбился зрителям, что для Уильямса это стало настоящим трамплином в мир кино.
Актера волновало его вечное амплуа весельчака, укоренившееся в сознании широкой аудитории и кинематографистов. Ему хотелось сыграть и какую-то драматическую роль и сыграть ее удачно, получив признание и на этом поприще. Такая возможность ему подвернулась. В 1987 году он воплотил образ диджея радиостанции Эдриана Кронауэра, который выходит в эфир во время Вьетнамской войны. Своими шутками и позитивным настроем он пытается поднять настроение военным и другим слушателям. Он ведет беззаботный образ жизни ровно до тех пор, пока не взрывается ресторан, который минутой раньше Эдриан покинул. Так он осознает все ужасы войны и делает страшные открытия, после которых уже не может быть столь веселым в рамках своей программы.
Этот фильм "Доброе утро, Вьетнам" принес Уильямсу первые большие награды — "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, премию American Comedy Awards, премию Grammy за лучшую комедийную запись, а еще — первую номинацию на премию "Оскар". Это был переломный момент в карьере актера. Он смог мастерски отразить переживания и трансформацию своего героя, чем и обратил на себя внимание коллег и зрителей.
Но, наверное, одним из самых знаменитых драматических образов, который подарил нам Робин Уильямс, стал учитель Джон Китинг в фильме "Общество мертвых поэтов". В отличие от других преподавателей Китинг обращает внимание своих учеников на более важные вещи, чем экзамены и домашние задания. Например, в первый же день он потрясает свой класс монологом о мимолетности жизни и неизбежности смерти. Юноши, вдохновленные речью учителя, решаются на самые смелые поступки. Например, один из них, Нил Пэрри, отрекается от медицины, навязанной ему отцом, в пользу актерской карьеры. Такое вольнодумство ведет к трагической развязке и предательству одного из друзей "Общества".
Реакции критиков на этот фильм оказались самыми разными, но все они сошлись в едином мнении: Робин Уильямс состоялся и как серьезный актер, способный на сложные драматические роли. Он сумел прекрасно передать образ мудрого наставника, который стремится научить молодых живому пониманию литературы, тонко чувствовать поэзию, он учил и учился жизни вместе с ними.
После этого фильма последовал целый ряд успешных работ Робина Уильямса. Например, "Миссис Даутфайр", "Джуманджи", "Пробуждение", а еще — мультсериал "Аладдин", где актер подарил свой голос всем известному и самому любимому Джину из всех возможных.
В 1999 году режиссер Крис Коламбус снял фильм "Двухсотлетний человек" по роману Айзека Азимова (писателя, которого, к слову, очень любил читать и сам Уильямс). В экранизации на роль главного героя, робота Эндрю, Коламбус приглашает Робина Уильямса. Изначально он просто машина, которую приобретает зажиточная американская семья в помощь по дому. Он может помогать по хозяйству, в саду, даже присматривать за детьми. Но вскоре глава семейства замечает, что Эндрю не похож на остальных роботов. Он способен творить, у себя в уголке подвала он создает изящные деревянные фигурки для младшей дочери, Маленькой Мисс, как он называет ее.
Роль Эндрю стала еще одним удивительным примером того, как тонко Уильямс умеет передавать трансформацию и рост персонажа. Чем дальше мы двигаемся по сюжету, тем больше робот становится похожим на обычного человека, а движет им самое человеческое чувство из возможных — любовь. В конце концов, именно движимый любовью, он решает стать смертным, как люди, на которых он стремился быть похожим, и встречает вечный покой рядом со своей спутницей.
Наверное, любовь и была волшебным двигателем самого Робина Уильямса в его жизни. Именно она не дала ему в определенный момент жизни упасть на дно, ведь, несмотря на такую, казалось бы, счастливую историю, была и другая, темная, сторона. На волне успеха он пристрастился к алкоголю и кокаину. Остановился актер лишь после смерти близкого друга и рождения сына, когда понял, что это губит его жизнь. Он отказался от вредных привычек и начал заниматься спортом.
Он вообще любил спорт, болел за свои любимые команды по футболу и бейсболу. Активно вел себя в социальных сетях, где любил запостить новую шутку, пришедшую ему в голову, и пообщаться с аудиторией. А еще увлекался видеоиграми — даже свою дочь он назвал Зельдой в честь одного из персонажей популярной франшизы. Он любил джаз, слушал Radiohead.
Судьба одного из главных комиков поколения сложилась трагически. После кончины актера его супруга Сьюзен Шнайдер рассказала, что Уильямс с 2013 года испытывал тревогу и беспокойство, мучился бессонницей и потерей памяти. Позже выяснилось, что актер страдал от деменции, а лекарства, выписываемые при этом недуге, нередко вызывают депрессию. Он ушел, оставшись в памяти как храбрый человек, с сильным характером и удивительно светлым духом.
Кадрия Садыкова
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