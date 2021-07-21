О, капитан, мой капитан. Жизнь и роли Робина Уильямса

У Робина Уильямса была, мягко говоря, обеспеченная семья — его отец занимал одну из руководящих позиций в компании Ford, а мама была правнучкой губернатора штата Миссисипи и работала моделью. Но не стоит думать, что ему так уж сильно повезло, ведь занятость родителей сильно сказалась на маленьком Робине: дома он чувствовал себя одиноко, и ему было гораздо комфортнее в школе, чем в родных стенах. Хотя и на учебе будущий актер сталкивался с массой проблем, он был очень тихим и стеснительным ребенком, вдобавок страдал от лишнего веса, многие одноклассники и другие дети иногда обижали его. Из-за этого Уильямс даже возвращался домой разными маршрутами, чтобы избежать лишнего столкновения с хулиганами вне стен школы, где за него могли заступиться взрослые. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Все изменилось, когда мальчик решил поучаствовать в школьном драматическом кружке, где и раскрылся его комедийный талант. Там его прозвали "самым смешным парнем", а самому Робину настолько понравилось это дело, что он окончательно решил стать актером, когда вырастет. Драматический кружок, кроме того, помог ему преодолеть застенчивость, и вот уже дома Робин мог рассмешить своих родителей, показывая пародии на других взрослых или рассказывая анекдоты. Когда Робину было 22 года, он поступил в Джульярдскую школу — одно из самых престижных учебных заведений в США в сфере искусства. В свое время там учились актеры Кевин Спейси, Джейми Фокс, Фрэнсис Конрой и многие другие, а сам Уильямс был одноклассником Келси Грэммера, Кристофера Рива и Уильяма Хёрта, дружил с Кевином Конроем, озвучивавшим в 90-е Бэтмена в одноименном мультсериале. Робин Уильямс старательно познавал теорию в стенах школы, а оттачивал ее на практике, давая выступления в местных клубах. Вскоре его наставник Робин Хаусман сказал, что Джульард не сможет больше ничего дать будущему актеру. В стенах школы его прозвали гением, которому тесно в рамках консервативного обучения. Оказавшись в свободном плавании, Уильямс сосредотачивается на том, что ему больше всего нравилось в жизни, и начинает свою карьеру стендап-комика. На одном из выступлений артиста заметил продюсер Джордж Шлэттер, который пригласил его поучаствовать в ТВ-шоу Laugh-In. Это появление и стало дебютом Робина Уильямса на экране, но затем шоу закрыли, и артисту пришлось снова вернуться на сцену. Его выступления были настолько успешными, что комика приглашали выступать во многих городах по всей стране. Он даже ездил с гастролями в Великобританию, где поначалу зрители довольно холодно принимали гостя.

Описание Во время стендап выступления, 1986 год © Rick Diamond/Getty Images

Правила в клубе были такие, что выступающего с позором выгоняли со сцены, если посетители начинали улюлюкать. Так многие комики продержались на сцене от силы 10 или 15 минут. Робин Уильямс же выступал час с лишним. После этого стали говорить: Уильямс обладает столь уникальной харизмой и искрометным юмором, что может рассмешить даже мебель. В киноиндустрию он пришел уже ближе к 30 годам — удивительный факт по нынешним временам, когда звездами поголовно становятся подростки. На одном из выступлений сестра режиссера Гэрри Маршалла подошла к артисту и предложила роль в новом комедийном сериале "Счастливые дни". В центре сюжета была обычная американская семья, проживающая на Среднем Западе: отец — владелец хозяйственного магазина, мать — типичная домохозяйка, и их сын — самый обычный подросток. Робину Уильямсу досталась эпизодическая роль в нескольких сериях — он играл инопланетянина Морка с планеты Орк, которого заслали на Землю изучать человечество. Он выглядит как симпатичный мужчина, так что его не обязательно прятать от назойливых гостей, но между тем отличается свойственной всем пришельцам, оказавшимся в такой ситуации, непосредственностью и всегда может сморозить какую-то милую глупость и рассмешить окружающих. Например, он может надеть костюм шиворот-навыворот или переворачивать предметы, пользуясь ими неправильно. Но в отличие от других представителей своей расы Морк обладает прекрасным чувством юмора, за что его невзлюбили сородичи, зато полюбили на Земле.

Описание Кадр из сериала "Морк и Минди" © Hulton Archive/Getty Images

А еще персонажа Уильямса так полюбили создатели сериала, что решили сделать отдельный спин-офф про Морка и его подругу Минди. Сериал "Морк и Минди" более чем из девяти десятков эпизодов шел с 1978 по 1982 год. Он стал одной из жемчужин американского телевидения конца прошлого века и одним из первых таких "инопланетных" сериалов: позже появятся "Альф", "Третья планета от солнца", "Фантастическая девушка" и многие другие. Этот сериал и принес первое большое внимание публики к фигуре Уильямса. Он стал появляться на обложках крупных журналов, давать интервью, а самое главное — еще больше сниматься в кино. Свою первую главную роль в полнометражном фильме Уильямс исполнил в картине "Попай". Образ моряка-силача, влюбленного в прекрасную девушку Олив, настолько полюбился зрителям, что для Уильямса это стало настоящим трамплином в мир кино. Актера волновало его вечное амплуа весельчака, укоренившееся в сознании широкой аудитории и кинематографистов. Ему хотелось сыграть и какую-то драматическую роль и сыграть ее удачно, получив признание и на этом поприще. Такая возможность ему подвернулась. В 1987 году он воплотил образ диджея радиостанции Эдриана Кронауэра, который выходит в эфир во время Вьетнамской войны. Своими шутками и позитивным настроем он пытается поднять настроение военным и другим слушателям. Он ведет беззаботный образ жизни ровно до тех пор, пока не взрывается ресторан, который минутой раньше Эдриан покинул. Так он осознает все ужасы войны и делает страшные открытия, после которых уже не может быть столь веселым в рамках своей программы.

Описание Кадр из фильма "Доброе утро, Вьетнам" © Sunset Boulevard/Getty Images

Этот фильм "Доброе утро, Вьетнам" принес Уильямсу первые большие награды — "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, премию American Comedy Awards, премию Grammy за лучшую комедийную запись, а еще — первую номинацию на премию "Оскар". Это был переломный момент в карьере актера. Он смог мастерски отразить переживания и трансформацию своего героя, чем и обратил на себя внимание коллег и зрителей. Но, наверное, одним из самых знаменитых драматических образов, который подарил нам Робин Уильямс, стал учитель Джон Китинг в фильме "Общество мертвых поэтов". В отличие от других преподавателей Китинг обращает внимание своих учеников на более важные вещи, чем экзамены и домашние задания. Например, в первый же день он потрясает свой класс монологом о мимолетности жизни и неизбежности смерти. Юноши, вдохновленные речью учителя, решаются на самые смелые поступки. Например, один из них, Нил Пэрри, отрекается от медицины, навязанной ему отцом, в пользу актерской карьеры. Такое вольнодумство ведет к трагической развязке и предательству одного из друзей "Общества".

Описание Кадр из фильма "Общество мертвых поэтов" © Touchstone Pictures/Getty Images

Реакции критиков на этот фильм оказались самыми разными, но все они сошлись в едином мнении: Робин Уильямс состоялся и как серьезный актер, способный на сложные драматические роли. Он сумел прекрасно передать образ мудрого наставника, который стремится научить молодых живому пониманию литературы, тонко чувствовать поэзию, он учил и учился жизни вместе с ними. После этого фильма последовал целый ряд успешных работ Робина Уильямса. Например, "Миссис Даутфайр", "Джуманджи", "Пробуждение", а еще — мультсериал "Аладдин", где актер подарил свой голос всем известному и самому любимому Джину из всех возможных. В 1999 году режиссер Крис Коламбус снял фильм "Двухсотлетний человек" по роману Айзека Азимова (писателя, которого, к слову, очень любил читать и сам Уильямс). В экранизации на роль главного героя, робота Эндрю, Коламбус приглашает Робина Уильямса. Изначально он просто машина, которую приобретает зажиточная американская семья в помощь по дому. Он может помогать по хозяйству, в саду, даже присматривать за детьми. Но вскоре глава семейства замечает, что Эндрю не похож на остальных роботов. Он способен творить, у себя в уголке подвала он создает изящные деревянные фигурки для младшей дочери, Маленькой Мисс, как он называет ее.

Описание Кадр из фильма "Двухсотлетний человек" © Ronald Siemoneit/Sygma/Sygma via Getty Images