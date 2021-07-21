Книгу воспоминаний об Эдуарде Успенском представили в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Друзья и коллеги Эдуарда Успенского представили книгу воспоминаний о писателе на презентации в среду в Московском доме книги, они рассказали о жизни и творчестве Успенского, совместной работе с ним, передает корреспондент ТАСС.

В книге "Эдуард Успенский. Жил-был один писатель…" собраны воспоминания людей, которые хорошо знали писателя, дружили и работали с ним. Автор-составитель - писатель и переводчик Михаил Першин, участие в сборе материалов для книги принимала сотрудница Государственного литературного музея Надежда Тузовская.

Дочь Успенского Светлана поблагодарила авторов книги за сохранение памяти об отце. "Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой замечательной книги, за ваше теплое отношение к отцу. Книгу читала с огромным интересом, узнала много новых историй. Мне очень приятно, что такая хорошая память останется о папе и он продолжит жить с нами", - сказала Светлана Успенская.

"Эдик предстает в этой книге ровно таким, каким он был на самом деле", - сказал в свою очередь режиссер, артист и литератор Борис Львович, который вместе с Успенским работал над передачей "В нашу гавань заходили корабли". Львович также отметил, что герои Успенского очень похожи на автора. "Он был очень нежный человек вообще-то в душе, так же нуждался в друзьях, как крокодил Гена. Все эти персонажи именно этим привлекательны - если их всех вместе сложить, получится автор", - сказал он.

Детский писатель Эдуард Николаевич Успенский - автор популярных книг про кота Матроскина, Шарика, дядю Федора, почтальона Печкина и братьев-сыщиков Колобков. Дебютировал Успенский в 1966 году со сказочной повестью "Крокодил Гена и его друзья", которая сразу стала популярной. Произведения Успенского переведены на 25 языков.