Свыше 800 учреждений культуры вошли в реестр проекта "Пушкинская карта"

САРАТОВ, 22 июля. /ТАСС/. Более 800 учреждений культуры уже вошли в реестр проекта "Пушкинская карта". Об этом в четверг сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова в режиме на мероприятии Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", которое проходит в Саратове в четверг.

"На первом этапе мы собирали информацию о готовности наших учреждений. И насчитали 829. Все списки, которые сформировали по 829 учреждениям есть у наших министров культуры региона каждого субъекта Российской Федерации", - сказала Ярилова.

Она добавила, что в дальнейшем данный реестр будет пополняться, учреждения культуры смогут подать заявки на участие.

Ранее сообщалось, что программа "Пушкинская карта" для посещения молодежью учреждений культуры начнет работу с 1 сентября этого года. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране.

В конце июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Воспользоваться картой финансовые средства для которой будет предоставлять государство, можно будет с 1 сентября 2021 года. Так, на четыре месяца текущего года будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 млн человек. Подать заявку на участие сможет любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет на портале "Госуслуги".