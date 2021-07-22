Российский фонд культуры и ПМКФ запустили портал о культурных инициативах в интернете

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский фонд культуры в сотрудничестве с Санкт-Петербургским международным культурным форумом (ПМКФ) запустил портал о культурных инициативах в интернете "Культура онлайн". Ресурс уже объединил свыше 230 цифровых проектов, сообщила в четверг пресс-служба портала.

"На старте портал представляет свыше 230 цифровых культурных проектов: мобильные приложения, онлайн-спектакли, виртуальные выставки, трансляции концертов, подкасты, блоги о культуре и многое другое. Большинство инициатив презентуют лично их авторы - в коротких интервью рассказывают о создании проектов в условиях пандемии, делятся практическим опытом на своих примерах и дают коллегам полезные советы", - рассказали в пресс-службе.

На сайте уже представлены проекты Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, коллектива MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. "В дальнейшем база проектов, представленных на сайте "Культура онлайн", будет регулярно пополняться: рассказать об интересном онлайн-проекте в сфере культуры может любой желающий, заполнив короткую форму на сайте", - подчеркнули организаторы.

Предпосылкой к созданию портала стало вручение в 2020 году в рамках ПМКФ одноименной премии лучшим творческим онлайн-проектам, созданным в период наиболее строгих ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы надеются, что "Культура онлайн" будет способствовать цифровизации культуры, а также развитию креативных индустрий как нового перспективного направления в экономике.

Проект уже поддержали деятели культуры. "Мы все искали различные пути, как не потерять связь между музыкантами в условиях ограничений, как не потерять связь с публикой, которая не имела возможностей пойти в концертные залы и театры, - отметил народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, чей совместный проект с Российским фондом культуры "Исполнение песни "День Победы" сводным коллективом из 1 тыс. молодых музыкантов" в 2020 году получил специальный приз жюри премии "Культура онлайн. - Это открыло дорогу новым креативным цифровым проектам, которые с большим увлечением создавали как известные, так и совсем молодые деятели культуры. И портал "Культура онлайн", который Российский фонд культуры создал в сотрудничестве с Культурным форумом, собрал все эти достижения на одной площадке".