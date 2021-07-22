Калининградские замки станут площадками благотворительного музыкального фестиваля

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль классической музыки "Кантата" пройдет в Калининградской области на открытых площадках у средневековых замков с 5 по 9 августа, сообщила в четверг пресс-секретарь фестиваля Оксана Акмаева.

"Музыкальный фестиваль "Кантата", организуемый при поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области, - просветительский благотворительный проект, одной из главных задач которого является популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию региона", - сказала она.

Первый фестиваль "Кантата", который, по замыслу организаторов, должен сталь ежегодным и международным, приурочен к 800-летию благоверного князя Александра Невского, все средства от продажи билетов будут направлены на сохранение и восстановление архитектурных объектов - памятников истории и культуры.

"Фестиваль "Кантата" пройдет в уникальном формате: в течение пяти дней на сценах возле средневековых замков и кирх, расположенных в Калининградской области, выступят звезды оперной, хоровой и симфонической сцены", - отметила Акмаева, уточнив, что концерты пройдут на площадках у тевтонского замка Бранденбург постройки XIII века, в поселке Ушаково, и Гердауэн, возведенного в начале XIV века, в поселке Железнодорожный, а также в историческом Кафедральном соборе на острове Канта и около здания бывшей крепостной башни, в котором ныне располагается Музей янтаря. При этом посещать концерты возможно лишь при предъявлении сертификатов (или QR-кодов) о полном вакцинировании от коронавирусной инфекции или ПЦР-теста, актуального для даты мероприятия.

Организаторы пятидневного музыкального марафона анонсируют участие в нем Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича и Калининградского симфонического оркестра, хора и оркестра Questa Musica, секстета солистов оркестра под управлением Леонида Железного, солистов театра "Новая Опера" им Е. В. Колобова, Московского Академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Большого Театра России. Слушателям будут представлены кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева, хоровой цикл a capella "Всенощное бдение" Сергея Рахманинова, музыка Петра Чайковского, оратория "Мессия" Георга Фридриха Генделя.

"Мы надеемся создать фестиваль классической музыки, который сможет конкурировать с ведущими европейскими фестивалями такого типа. Для этого у нас есть идеальные локации, идеальная история места, идеальные артисты", - отметил генеральный продюсер фестиваля Леонид Севастьянов, слова которого приводит Акмаева.