На авиасалоне МАКС пройдет презентация военной драмы "Летчик" Рената Давлетьярова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Презентацию драматического военного фильма "Летчик" Рената Давлетьярова с Петром Федоровым в главной роли проведут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в пятницу, проект выйдет в широкий прокат 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика "Централ Партнершип".

"23 июля на авиасалоне МАКС-2021 состоится презентация нового фильма Рената Давлетьярова "Летчик", посвященного подвигу советских пилотов в годы Великой Отечественной войны", - рассказали в компании. Драматический фильм расскажет о подвиге советских воздушных асов, главным героем станет летчик-истребитель Николай Комлев. Он чудом выживает после крушения своего "Ил-2" в глухом лесу и пытается спастись от волков и спецотряда нацистов, чья задача - найти его во что бы то ни стало.

Как рассказали создатели картины, Николай Комлев стал собирательным образом героического советского летчика, одним из прообразов выступил Алексей Маресьев, вернувшийся в авиацию, несмотря на ампутацию ног из-за тяжелого ранения. Эта история была описана в "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого. Авторы картины отдали дань уважения Маресьеву и другим авиаторам в титрах драмы.

Картину на авиасалоне представят продюсеры Дмитрий Пристансков и Влад Ряшин, исполнители главных ролей Петр Федоров и Анна Пескова, а также заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук, который пилотировал на съемках подлинный самолет "Ил-2" времен Великой Отечественной войны. Полноразмерный макет самолета, который использовался для трюковых съемок на земле, создавали специально.

Презентация пройдет при поддержке стратегического партнера проекта госкорпорации "Ростех" в павильоне авиационного разработчика - компании "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорации. "Этот фильм - посвящение героям Великой Отечественной войны, которые преодолели бесчисленные испытания и победили", - отметила директор по коммуникациям "Ростеха" Екатерина Баранова.

Картина "Летчик" выйдет в широкий российский прокат 4 ноября, накануне 80-й годовщины контрнаступления войск Красной армии под Москвой, во время которого и развиваются события фильма.