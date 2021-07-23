Вышел новый трейлер "Дюны" Дени Вильнева

Новый трейлер фильма "Дюна" - экранизации одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта - появился на официальном YouTube-канале Warner Bros. в четверг. Мировая премьера картины состоится 3 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля.

Главную роль в картине исполнил Тимоти Шаламе. В фильме также снялись Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард и Хавьер Бардем. Режиссер картины - Дени Вильнев, он также является одним из авторов сценария.

Первоначально премьера "Дюны" должна была состояться 18 декабря 2020 года. В октябре стало известно, что Warner Bros. почти на год отложила выход картины на широкий экран. Российские зрители увидят "Дюну" с 14 октября.