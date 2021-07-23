Премьер Испании заявил, что хочет превратить страну в "европейский Голливуд"

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Испании рассчитывает превратить страну в "европейский Голливуд". Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес во время визита в Лос-Анджелес.

Глава кабмина встретился в США с представителями компаний Netflix, HBO, WarnerMedia, Disney и другими. В частности, Санчес изложил основные элементы плана, в соответствии с которым власти королевства планируют выделить €1,6 млрд на продвижение испанского аудиовизуального сектора, передает агентство EFE.

Эта инициатива включает в себя налоговые льготы для производителей, которые предпочтут разместиться в стране, а также выдачу специальных виз для упрощения процедуры прибытия профессионалов отрасли. "Мы стремимся превратиться, если вы позволите сравнение, в европейский Голливуд", - отметил премьер.

"Информационно-развлекательные платформы стали окном, из которого миллионы людей смотрят в новую реальность, - добавил Санчес. - Они произвели революцию в сфере развлечений".