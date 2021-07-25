Театр на Таганке посвятит премьеру спектакля "Земляничная поляна" Юрию Любимову

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московский театр на Таганке приурочит премьеру спектакля "Земляничная поляна" по сценарию фильма Ингмара Бергмана к дню рождения основателя театра Юрия Любимова. Об этом сообщила журналистам в воскресенье директор театра Ирина Апексимова.

"Премьера "Земляничной поляны" состоится 1-2 октября. Пресс-показ у нас будет 30 сентября, это день рождения Юрия Петровича Любимова. Дня нас это серьезная дата. Это спектакль специально для старейших артистов театра, для тех, кто еще работал с Любимовым", - сказала она.

По ее словам, главные роли исполнят народный артист России Юрий Смирнов, заслуженная артистка РФ Татьяна Сидоренко и актриса театра "Содружество актеров Таганки" Виктория Радунская. Как пояснила Апексимова, в спектакле будут играть артисты когда-то единой труппы под руководством Любимова, расколовшейся на два театра в 1993 году.

В основе спектакля - сценарий фильма Бергмана "Земляничная поляна" 1957 года. По его сюжету 78-летний профессор из Стокгольма вместе с женой сына едет на вручение почетной докторской степени, посещая по пути места, где был молод, встречая старых знакомых.

Юрий Любимов создал Театр на Таганке и был его художественным руководителем с 1964 по 1984 год, и затем вновь по возвращении в СССР - с 1989 по 2011 год. В его спектаклях были заняты такие артисты, как Иван Бортник, Владимир Высоцкий, Алла Демидова, Валерий Золотухин и Николай Губенко. Любимов умер 5 октября 2014 года на 98-м году жизни.