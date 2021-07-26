"Ленком" с ноября введет вход по QR-кодам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" введет вход для зрителей по QR-кодам на несколько спектаклей в октябре и на все показы - с ноября. Об этом сообщается в понедельник в профиле театра в Instagram.

"Спектакли 1, 10 и 16 октября 2021 (а с ноября - все) объявляются COVID-free. Для посещения указанных мероприятий, помимо билетов, необходимо будет предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом, свидетельствующем либо о прививке от коронавируса, либо о том, что вы переболели им в последние шесть месяцев, либо отрицательным ПЦР-тестом, сданным не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительные условия, касающиеся предъявления QR-кода и паспорта, будут действовать при 100% заполняемости зрительного зала. В театре отметили, что, если зритель не покажет на входе паспорт и QR-код, в доступе на мероприятие ему будет отказано без компенсации стоимости билетов.

Ранее "Ленком Марка Захарова" заявлял о введении системы QR-кодов с нового сезона на ряд спектаклей репертуара. Московский Театр на Бронной также введет систему QR-кодов для посещения спектаклей с нового театрального сезона. Пропуск по QR-кодам ввел фестиваль "Черешневый лес" на показы спектаклей Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках гастролей на сцене Государственного академического Большого театра России.