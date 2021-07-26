Умер автор книг про Боба Морана Анри Верн

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Бельгийский писатель-фантаст Анри Верн, автор серии книг про Боба Морана умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщил в понедельник издательский холдинг Le Lombard на своем сайте.

"Издательство Le Lombard с грустью имеет честь сообщить о кончине Анри Верна, создателя, в числе прочих, серии про Боба Морана. Он умер 25 июля в возрасте 102 лет", - говорится в сообщении.

Анри Верн написал более 230 фантастических романов. Его произведения переведены на семь языков. Самой известной стала серия приключенческих и научно-фантастических романов про французского летчика Боба Морана, первый из них увидел свет в 1953 году. По этим книгам выпущен телесериал, Боб Моран также стал героем серии комиксов.