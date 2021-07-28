В киностудии Горького отметили, что гордятся коллекцией картин с участием Белохвостиковой

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького гордится золотой коллекцией фильмов с участием народной артистки РСФСР Наталии Белохвостиковой, которая в среду отмечает 70-летие. Судьба актрисы тесно связана с этим местом, где состоялась знаковая для нее встреча с выдающимся режиссером Сергеем Герасимовым, рассказала ТАСС гендиректор студии Юлиана Слащева.

"Судьба Наталии Белохвостиковой, ее становление как актрисы, тесно связаны с Киностудией имени Горького. Ее дебют в очень молодом возрасте состоялся на съемочной площадке фильма "Сердце матери" нашего легендарного режиссера Марка Донского. Известно, что благодаря этой небольшой роли она познакомилась в стенах киностудии с еще одним знаковым нашим режиссером Сергеем Герасимовым", - сказала Слащева.

Дебют Белохвостиковой в кино состоялся в 13 лет, когда она дублировала в общих планах Елену Фадееву в роли 75-летней матери Ленина на съемках фильма "Верность матери" (1966) Марка Донского. После премьеры картины будущая актриса познакомилась с Герасимовым, который увидел в ней потенциал и пригласил без экзаменов в свою мастерскую во ВГИКе. На тот момент Белохвостикова еще училась в школе, поэтому первое время была вольным слушателем, а затем сразу поступила на второй курс.

"Первую серьезную роль - Лены Барминой любимая студентка Герасимова сыграла в его фильме "У озера", став самой молодой лауреаткой Государственной премии СССР всего в 19 лет. Одну из лучших своих ролей - чувственной и благородной Матильды де ля Моль - она потом сыграла в телефильме Герасимова "Красное и черное" по роману Стендаля. От имени Киностудии Горького я с чувством глубокой благодарности хочу поздравить Наталию Николаевну с юбилеем. Пожелать ей долгих лет жизни, здоровья и благополучия. Одна из старейших и крупнейших киностудий страны гордится золотой коллекцией фильмов с ее участием", - поделилась собеседница агентства.

Наталия Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в семье переводчицы и дипломата. Первые годы жизни она провела с родителями в Лондоне, но позднее переехала в Москву, чтобы учиться в школе. Одной из первых серьезных работ актрисы стала роль в фильме "У озера" (1969) Сергея Герасимова, в которой она снялась вместе с Василием Шукшиным, Олегом Жаковым и другими артистами. По окончании вуза артистку приняли на работу в Киностудию имени Горького, где был создан этот и другие проекты с ее участием.

Широкую известность Белохвостиковой принесла главная роль в пятисерийной драме "Красное и черное" (1976) Сергея Герасимова, также она сыграла в фильмах "Надежда" (1973) Марка Донского, "Маленькие трагедии" (1979) Михаила Швейцера, "Стакан воды" (1979) Юлия Карасика. Кроме того, актриса снялась в большом количестве проектов своего мужа, режиссера Владимира Наумова. Среди них ленты "Тегеран-43" (1980, в соавторстве с Александром Аловым), "Берег" (1983, в соавторстве с Александром Аловым), "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки" (1990) и других.