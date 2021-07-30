Фестиваль сериалов "Пилот" пройдет в Иваново в сентябре

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Третий российский фестиваль сериалов "Пилот", который ранее перенесли из-за сложной эпидемиологической ситуации, пройдет с 10 по 12 сентября в Иваново. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба смотра.

"Мы очень рады, что фестиваль все-таки состоится в этом году. Сериалы сейчас - самый актуальный контент, который востребован не только у нас, но и во всем мире. А наш фестиваль отражает главные события в сериальной индустрии", - сказал президент смотра, режиссер Валерий Тодоровский, которого цитирует пресс-служба.

Фестиваль, который запланирован на 10-12 сентября, пройдет при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, генпродюсером выступает Светлана Дрыга, программным директором - Егор Москвитин.