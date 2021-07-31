Возвращение в кино. Эксперты рассказали о феномене повторного проката

Повторный прокат классики мирового и отечественного кинематографа стал особенно актуален для российских компаний в период пандемии из-за дефицита новых релизов. Несмотря на малые цифры сборов, прокатчики готовы возвращать картины на большой экран, поскольку это привлекает как поклонников этих фильмов, так и новых зрителей, а также несет образовательную функцию. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

Новое знакомство со старыми фильмами

Выпуск знаковых картин прошлых лет в повторный прокат достаточно давно стал популярным явлением для российских кинотеатров, но в период пандемии, который ознаменовался дефицитом экранных новинок, приобрел особый статус. Только за первое полугодие 2021 года на экраны вернулись такие шедевры мировой классики как "Июльский дождь" (1966) Марлена Хуциева, "Берегись автомобиля" (1966) Эльдара Рязанова, прокат которых совместно с "Мосфильмом" подготовил журнал "Искусство кино". Осенью они планируют выпустить "Долгую счастливую жизнь" (1966) Геннадия Шпаликова.

"Конечно, по большей части это - аттракцион своего рода. Фильм, который ты когда-либо видел на телевизоре, на экране телефона или же ноутбука, можно посмотреть теперь на большом экране кинозала. В высоком разрешении и с реставрацией фильм воспринимается если не трехмерным, то как минимум масштабнее того, что могли зрители получить от домашнего просмотра. Также существует социальный момент, наверное, наиболее важный. Просмотр фильма - это площадка для дискуссии вокруг тем, которые в нем заложены. Наши форматы показов часто сопровождаются лекциями и открытыми дискуссиями", - сказал ТАСС исполнительный директор "Искусства кино" Владимир Кочарян.

По словам гендиректора "Пионера" Александры Геллер, кинокомпании важно не только показать великие картины поклонникам, но и привлечь новых зрителей. В этом году они выпустили в прокат мультфильм "Унесенные призраками" (2001) Хаяо Миядзаки и мелодраму "Амели" (2001) Жан-Пьера Жене - обе картины отмечают двадцатилетие с премьеры. "За этот промежуток времени выросло уже новое поколение зрителей, так почему бы не показать им то, что уже признано шедевром во всем мире? Мы гордимся работой с такими культовыми произведениями и всегда остаемся довольными результатами и тем, как публика их принимает", - поделилась собеседница агентства.

Она уточнила, что кинокомпания "Пионер" в 2018 году приобрела права на золотую коллекцию отреставрированных фильмов студии "Гибли", поэтому регулярно выпускает картины Хаяо Миядзаки на большом экране. В конце августа зрителей ожидают показы полнометражного дебюта студии "Небесный замок Лапута" (1986).

Иные критерии успешности

Несмотря на то, что зрительский потенциал таких показов уходит за десятки тысяч человек, больших денег, сравнимых с новинками, повторный прокат не приносит. Самым крупным релизом "Искусства кино" и "Мосфильма" Кочарян назвал "Сталкера" (1979) Андрея Тарковского, который собрал в повторном прокате 5 млн рублей. "Конечно, это небольшие деньги для компаний, которые занимаются прокатом блокбастеров, но у нас и другие задачи, и подход к просчету успешности проката", - пояснил он.