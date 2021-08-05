Музеи Кремля покажут более 200 экспонатов на выставке, посвященной отношениям РФ и Франции

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" пройдет с 17 сентября 2021 года по 9 января 2022 года в Музеях Московского Кремля, сообщили ТАСС в пресс-службе музея в четверг.

"Масштабный выставочный проект, организованный Музеями Московского Кремля в перекрестный Год межрегионального сотрудничества России и Франции, посвящен многовековой истории культурных и дипломатических отношений двух стран", - отметили в пресс-службе.

На выставке будет представлено более 200 экспонатов: мемориальные предметы, архивные документы и художественные произведения из российских и зарубежных музеев. В частности, посетители смогут увидеть кафтан и камзол императора Петра II, портрет Наполеона Бонапарта (миниатюра Марка-Луи Арло, 1805-1815), портрет Антуанетты Элизабет д’Агессо, графини де Сегюр (автор - Элизабет Луиза Виже-Лебрен, 1785), французский веер XVIII века. Есть и экспонаты, датируемые XVI веком - это шпалера-мильфлера "Иосиф и жена Потифара" из серии "Об Иосифе Прекрасном" (1544).

Отражение политического диалога двух стран

История русско-французских отношений будет продемонстрирована через переплетение судеб выдающихся государственных деятелей, ученых, литераторов, художников, отметили в пресс-службе. Так, выставку откроет грамота 1063 года, напоминающая о важном политическом событии XI века, - династическом браке дочери Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I.

"Эта грамота, которую на выставку предоставит Национальная библиотека Франции, считается единственным сохранившимся документом, на котором под монограммой и собственноручным знаком креста короля Филиппа I стоит удостоверяющая подпись его матери, выполненная кириллицей", - сообщили в музее.

Политический диалог двух стран XVIII столетия отразят произведения живописи и скульптуры, оружия, тканей и ювелирных изделий, заказанных у знаменитых французских мастеров для российского императорского двора. Портреты из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина воссоздают галерею выдающихся политических и культурных деятелей времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. А экспонаты из собрания Музея-заповедника "Павловск" напомнят о заграничном путешествии великого князя Павла Петровича и его супруги великой княгини Марии Федоровны.

Особый раздел экспозиции посвящен взаимоотношениям России и Франции в период правления Александра I. Здесь посетители увидят, в частности, Олимпийский сервиз, преподнесенный Александру I императором Наполеоном I по случаю заключения Тильзитского мира в 1807 году, а также звезду ордена Св. Духа, врученную Александру I королем Людовиком XVIII после победы над Наполеоном и реставрации монархии во Франции.

Экспозиция разместится в Выставочном зале Успенской звонницы и Выставочном зале Патриаршего дворца.