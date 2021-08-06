Восемь фильмов получат гранты за создание образа Москвы в кино

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Итоги конкурса грантов для кинематографистов, организованного киносетью "Москино" и правительством Москвы, подвели в столице. Всего финансовую поддержку получат восемь кинокартин, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе киносети "Москино".

"Гранты за создание образа Москвы в кино получат восемь картин, вышедших в прокат в 2019-2020 годах: "На острие" Эдуарда Бордукова, "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Комета Галлея" Милены Фадеевой, "Хандра" Алексея Камынина, "Красотка в ударе" Яны Гладких, "Человек из Подольска" Семена Серзина и "Побочный эффект" Алексея Казакова. Список получателей финансовой поддержки опубликован на официальном сайте департамента культуры города Москвы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме. "Максимальный грант в размере 9 млн рублей получит спортивная драма "На острие". Еще один фильм о спорте "Команда мечты" получит грант в размере 6 млн рублей. Такая же сумма достанется биографической драме "Доктор Лиза". Остальные картины получат от правительства Москвы по 3 млн рублей.

О конкурсе

Заявки принимались с 1 января по 31 марта 2021 гола от кинокомпаний, зарегистрированных в России и имеющих прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке.

Согласно условиям конкурса, заявленные картины должны быть показаны в прокате не ранее 1 января 2019 года и соответствовать количественным показателям: не менее 10 тыс. зрителей для художественных фильмов и не менее 3 тыс. зрителей для документальных работ.

"За период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года в "Москино" поступило 14 заявок на финансовую поддержку от кинопроизводителей, отражающих в картинах образ Москвы", - рассказал собеседник агентства

При оценке претендентов учитывалось соответствие картины критериям отбора и соблюдение порядка подачи заявок, а также проверка предоставленных сведений и заявленного хронометража идентифицируемых городских пространств. К рассмотрению принимались как художественные, так и документальные работы.