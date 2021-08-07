Совет по культуре для развития отрасли создадут при губернаторе Тверской области

ТАСС, 7 августа. Совет по культуре при губернаторе создадут в Тверской области. Его участниками станут выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы, литераторы и музыканты. Основной целью совета станет работа по сохранению исторического наследия региона. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства Тверской области.

"В Верхневолжье будет создан Совет по культуре при губернаторе Тверской области. Об этом глава региона Игорь Руденя заявил 7 августа в ходе встречи с художником, академиком Российской академии художеств Сергеем Оссовским и профессором, доктором искусствоведения Любовью Ширшовой - вдовой Народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова. Губернатор Игорь Руденя предложил гостям стать первыми участниками Совета, в который войдут выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы, литераторы, музыканты - все, кто готов работать на благо сохранения богатого исторического наследия тверской земли", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, за последние годы в Тверской области запущено несколько проектов для поддержки и раскрытия талантов. В том числе проводится всероссийский конкурс "Зеленый листок" для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Он был учрежден по инициативе заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и Твери Андрея Дементьева. Ежегодно премии присуждаются лучшим поэтам страны. По аналогии с "Зеленым листком" Игорь Руденя поручил учредить премии имени Ефрема Зверькова и народного художника СССР, уроженца тверской земли Валентина Сидорова.

"Тверь является частью великой истории Центральной России, которую необходимо сберечь для наших последующих поколений. Сегодня мы приступаем к масштабной работе по реализации концепции сохранения нашего исторического наследия и развития культурного пространства", - приводятся в сообщении слова Рудени.

1 февраля 2021 года отмечалось 100-летие со дня рождения мастера пейзажа Ефрема Ивановича Зверькова. Он родился в селе Нестерово Калининской области, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Основная тема его творчества - национальный пейзаж. Им создано свыше 1 000 произведений.