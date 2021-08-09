"Создавать миры из звука". Чтецы рассказали о работе по озвучиванию книг

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Формат аудиокниги последнее время становится все популярнее, при этом за записью даже самой короткой повести стоит многочасовой труд чтеца. Эксперты, опрошенные ТАСС накануне Всемирного дня книголюба, который отмечается 9 августа, рассказали, какими навыками должны обладать претенденты на озвучание книг, почему не каждый профессиональный артист справится с этой задачей и почему озвучивать Толстого гораздо сложнее, чем Достоевского.

"Работа чтеца оплачивается либо по часам (считаются часы финального аудио), либо фиксированно за проект. Стоимость часа может быть от 2 тыс. рублей до бесконечности. Все зависит от уровня профессионализма чтеца, его востребованности, его медийности, а также от желания студии работать на данном проекте именно с этим голосом и так далее", - поделился гендиректор подписного сервиса аудио и электронных книг Storytel в России Борис Макаренков.

На первый взгляд, арифметика проста: чем больше книг чтец записывает в месяц, тем выше его заработок. При этом специалисты уверены, что если ориентироваться исключительно на прибыль, то энтузиазма хватит ненадолго. По словам участника проекта "Литрес", чтеца, диктора и ведущего Ильи Дементьева, благодаря системной работе можно выйти на доход в 60-80 тысяч рублей в месяц, но для этого потребуется не менее трех свободных часов в день для записи материала.

Директор студии звукозаписи "Вимбо" Вадим Бух отметил, что конкуренция в сфере озвучания довольно высока - профессионалам приходится конкурировать с дилетантами, которые готовы за небольшие деньги или вовсе бесплатно записывать аудиокниги, поскольку хотят увидеть свое имя на обложке или просто любят процесс. "Это устраивает часть издателей аудиокниг, которым выгодно записывать аудиокниги как можно дешевле. В итоге мы получаем небольшое количество очень хороших аудиокниг, которое теряется в большом количестве плохих. И, как следствие, рынок теряет часть аудитории, мы часто слышим от людей: "Аудиокниги - это не мое, послушал - не понравилось", - пояснил он.

Создавать миры голосом

Профессионализм, работоспособность, умение быстро читать вслух и терпение - вот минимальный набор умений, которые необходимы чтецу. Но есть и нюансы, которые отличают эксперта от любителя.

"Чтец должен уметь многое. С одной стороны, нужна развитая техника речи - дикция, правильное дыхание, владение голосом, соблюдение норм произношения. С другой - владение логикой речи, речевой перспективой, чтобы письменный текст стал понятен и увлекателен, чтобы был передан авторский стиль и донесена авторская мысль. И, конечно, чтец должен владеть средствами выразительности - интонацией, паузой, ударением, темпоритмом. Быть чистым стеклом, пропускающим свет", - сказала член Союза дикторов России, финалист премии "Электронная буква" за 2019 и 2020 годы Наталья Беляева.

Для того чтобы уметь речью передать живую мысль произведения, его художественные образы, чтец должен постоянно совершенствоваться, перенимать опыт у коллег и много читать, поделилась мнением Беляева. Кроме того, внимание стоит акцентировать на артикуляционной гимнастике и грамотности, а также обладать богатой фантазией и огромным набором личных впечатлений и переживаний, полагают эксперты. "Если добавить немного актерской игры, получится нечто, что сможет оценить слушатель. Дальше можно пользоваться обратной связью, чтобы понять, в каком направлении совершенствоваться", - отметил лауреат премии "Электронная буква" в номинации "Лучший голос" Олег Троицкий.

Одним войти в образ перед началом работы помогает музыка, которая "заглушает остальной мир", другие предпочитают тишину домашней студии. Хоть работа чтеца в чем-то и схожа с работой актера, профессионалы области считают, что с этим справится не каждый артист.

"Не всем дано создавать новые миры из слова и звука, без картинки, это очень сложная задача. Есть масса примеров профессиональных актеров, которые вот так с листа читать не могут, им обязательно надо репетировать, с режиссером работать, чтобы им подсказывали, как делать. А актер, озвучивающий книги в режиме прямого эфира, даже, может быть, не читая заранее текст - или читая заранее текст: неважно, каждый работает по-своему, - создает новый аудиомир, даже аудиовидеомир в сознании слушателя. Это по-настоящему сложная задача", - подчеркнул актер театра и кино, теле- и радиоведущий Кирилл Радциг.

Борьба за классику

Как рассказали эксперты, качество текста сильно влияет на процесс работы: хорошие книги читать легко, издания с неудачным переводом или плохой корректурой даются сложнее. "Актеры с огромным удовольствием озвучивают книги, написанные хорошим русским языком. За классику идет "борьба", - отметил директор студии звукозаписи "Вимбо" Вадим Бух.