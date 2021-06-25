Что такое автофикшн и кто его боится? Пять книг для летнего вдохновения

Главный редактор "ЛитРес: Издательство" Ася Гасымова — об особенностях жанра, чем он отличается от мемуаров и почему он стал популярным

Название жанра, который по-английски звучит как autofiction, на русском может показаться комичным, оксюморонным — "вымысел, небылицы о себе". Но именно дословный перевод лучше всего отражает суть жанра, который последние пару лет набирает все большую популярность у российских читателей. Взяв в руки автофикшн, нужно обязательно помнить, что это пограничный жанр: в нем сходятся вымысел (fiction) и жизненный опыт автора (auto), а большое влияние на его формирование оказали дневники, мемуары, письма, эссе, репортажи, фельетоны и блоги. Повествование обычно ведется от первого или третьего лица. Главный герой может носить имя автора, а может скрываться за псевдонимом. События, описанные в произведении, вполне могли происходить на самом деле, но опираться на достоверность автофикшна не стоит, вся его правда — в искренности писателя, в подлинности его переживаний. Популярность автофикшна среди современных авторов объясняется усталостью от традиционного романа. В 2010-х годах в зарубежной литературе начался период поиска новых форм выражения личного опыта. Идеологом этого движения стал автор манифеста "Жажда реальности" Дэвид Шилдс, который агитировал не выступать в роли "клоуна за рулем автомобиля" и отказаться от формы классического романа с выдуманными героями и условной реальностью, поскольку "все лучшие истории — это реальные истории". Весьма в духе постмодернизма Дэвид Шилдс "смонтировал" свою книгу из вырванных из контекста цитат, которые сложились в главы своего рода "словаря автофикшиониста" ("Персона", "Автобиографическое", "Коллаж", "Риск" и так далее). Сторонники у "взбунтовавшегося" писателя нашлись очень быстро, и вскоре образовался целый пул литераторов, готовых освободить книжный мир от фикшна: Крис Краус, Бен Лернер, Мэгги Нельсон, Тао Линь, Шила Хэти, Рейчел Каск, Меган Бойл, Оушен Вонг, Оливия Лэнг и многие другие.

Ав­то­фикшн стал своего рода литературной лабораторией, огромным котлом, в который автор на свое усмотрение в разнообразных пропорциях забрасывает реальные и вымышленные события, фотографии, документы, цитаты. Сюжета может не быть вовсе, его могут заменить описания и саморефлексия. Чем необычнее — тем лучше

Однако не стоит думать, что автофикшн — достижение XXI века. Название жанра и его главные признаки сформулировал еще в 1977 году французский писатель Серж Дубровский в аннотации к своему роману "Сын". "Автобиография — привилегия, оставляемая важным деятелям этого мира, сумеркам их жизни и красивому стилю. Перед вами — вымысел абсолютно достоверных событий и фактов", — писал он.

На эту тему От Иоганна Гете до Джоан Роулинг: как жанр Young Adult захватит мир