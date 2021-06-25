Что такое автофикшн и кто его боится? Пять книг для летнего вдохновения

Название жанра, который по-английски звучит как autofiction, на русском может показаться комичным, оксюморонным — "вымысел, небылицы о себе". Но именно дословный перевод лучше всего отражает суть жанра, который последние пару лет набирает все большую популярность у российских читателей.
Взяв в руки автофикшн, нужно обязательно помнить, что это пограничный жанр: в нем сходятся вымысел (fiction) и жизненный опыт автора (auto), а большое влияние на его формирование оказали дневники, мемуары, письма, эссе, репортажи, фельетоны и блоги.
Повествование обычно ведется от первого или третьего лица. Главный герой может носить имя автора, а может скрываться за псевдонимом. События, описанные в произведении, вполне могли происходить на самом деле, но опираться на достоверность автофикшна не стоит, вся его правда — в искренности писателя, в подлинности его переживаний.
Популярность автофикшна среди современных авторов объясняется усталостью от традиционного романа. В 2010-х годах в зарубежной литературе начался период поиска новых форм выражения личного опыта. Идеологом этого движения стал автор манифеста "Жажда реальности" Дэвид Шилдс, который агитировал не выступать в роли "клоуна за рулем автомобиля" и отказаться от формы классического романа с выдуманными героями и условной реальностью, поскольку "все лучшие истории — это реальные истории".
Весьма в духе постмодернизма Дэвид Шилдс "смонтировал" свою книгу из вырванных из контекста цитат, которые сложились в главы своего рода "словаря автофикшиониста" ("Персона", "Автобиографическое", "Коллаж", "Риск" и так далее). Сторонники у "взбунтовавшегося" писателя нашлись очень быстро, и вскоре образовался целый пул литераторов, готовых освободить книжный мир от фикшна: Крис Краус, Бен Лернер, Мэгги Нельсон, Тао Линь, Шила Хэти, Рейчел Каск, Меган Бойл, Оушен Вонг, Оливия Лэнг и многие другие.
Однако не стоит думать, что автофикшн — достижение XXI века. Название жанра и его главные признаки сформулировал еще в 1977 году французский писатель Серж Дубровский в аннотации к своему роману "Сын". "Автобиография — привилегия, оставляемая важным деятелям этого мира, сумеркам их жизни и красивому стилю. Перед вами — вымысел абсолютно достоверных событий и фактов", — писал он.
Дубровскому суждено было стать не только практиком, но и одним из главных теоретиков автофикшна. Хотя сами произведения в жанре "самосочинения" писали задолго до него, пусть даже и не подозревая об этом. Например, можно отнести к автофикшну многотомную эпопею Марселя Пруста "В поисках утраченного времени", "Жизнь" Ги де Мопассана, "Другие берега" Владимира Набокова, "Москва — Петушки" Венедикта Ерофеева, "Ролан Барт о Ролане Барте" авторства, не поверите, Ролана Барта. В России автофикшн расцветает на ниве литературного мейнстрима, в независимых журналах и, конечно, в самиздате.
Этот жанр — идеальный вариант для того, кто оказался в творческом тупике и не знает, о чем написать. Ответ прост: о себе, о любом событии из жизни или же целой хронике, срезе собственных наблюдений и размышлений. И не надо бояться, что у такого произведения не будет читателей. Пусть вас подбодрит на этом пути невероятный успех книги "Моя борьба" Карла Уве Кнаусгора. Шеститомник должен был стать спасением от творческого кризиса, попыткой писать по 10 страниц в день, не важно о чем. Получился подробный дневник без сюжета о повседневных мелочах, ссорах с женой, разговорах с друзьями, играх с детьми, одним словом, буднях простого человека. А еще — мировой бестселлер. В чем секрет успеха этой книги и подобной литературы? В первую очередь в ее искренности, которой так не хватает современным читателям.
Вот еще несколько интересных произведений в жанре автофикшна, которые прекрасно подойдут для летнего чтения и вдохновения.
"Секта в доме моей бабушки" Анны Сандермоен
"ЛитРес: Самиздат", 2020
Ане было восемь лет, когда родители отправили ее на лето к бабушке. Впереди ее ждали три месяца приключений, игр, книг. Однако бабушка словно не узнавала внучку, а лето превратилось в долгие шесть лет среди незнакомых людей, сектантов. Это книга о предательстве взрослыми детей, книга-предостережение, которая поможет вовремя распознать волков в овечьих шкурах, которые обещают спасти мир. Любой ценой.
"Детство" Тове Дитлевсен (перевод Анны Рахманько)
No Kidding Press, 2020
Первая часть трилогии ("Детство", "Юношество" и "Взрослые") одной из самых известных датских поэтесс ХХ века переносит читателей в рабочий квартал Копенгагена. Маленькая Тове воспитывалась в душной атмосфере равнодушия со стороны отца и материнской нелюбви. Девочка словно живет в двух мирах: первый — грубая реальность в окружении воров и проституток, второй — идеальный, литературный. Героиня мечтает хоть раз почувствовать себя такой же счастливой, как любимые книжные герои.
"Нью-Йоркский обход" Александра Стесина
"Новое литературное обозрение", 2019
Записки врача-онколога о нью-йоркских клиниках, коллегах и пациентах никого не оставят равнодушным. Каждая глава посвящена больнице в одном из районов города. На пути героя встречаются очень разные люди, из разных этнических анклавов и социальных слоев, но все они оказались равными перед лицом беды. Автор рассказывает их истории. Начавшись в Нью-Йорке, книга приводит героя в Нью-Дели.
"Под стеклянным колпаком" Сильвии Плат (перевод Сюзанны Алукард)
"Издательство АСТ", 2020
И снова место действия — Нью-Йорк. Главная героиня книги Эстер Гринвуд стала стажером в местном женском журнале, но ее планы гораздо амбициознее — стать известной писательницей. Вот только за прекрасной обложкой модных показов, вечеринок и встреч со знаменитостями скрывается людское равнодушие и другие проблемы взрослой жизни, к которым Эстер оказалась не готова. Она все сильнее утопает в своем одиночестве и депрессии…
"Мой год Сэлинджера" Джоанны Ракофф
И пусть эту книгу пока не перевели на русский язык, у нас уже есть экранизация режиссера Филиппа Фалардо ("Мой год в Нью-Йорке", 2020), которая прекрасно передает атмосферу автофикшна. Главная героиня в поисках первой работы случайно стала ассистенткой в литературном агентстве, среди клиентов которого немало литературных легенд, в том числе живущий затворником Дж. Д. Сэлинджер. Благодаря случайному телефонному разговору девушка подружилась с мэтром и даже получила от него несколько ценных уроков, ведь втайне она и сама мечтает стать знаменитостью — поэтом. Вокруг главного выбора — поддаться стихии богемной жизни или идти своим путем — и разворачивается история.