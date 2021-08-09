{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит"

Заслуженная артистка РСФСР исполнила роли в более чем 40 фильмах
Татьяна Жукова-Киртбая Феликс Крымский/ТАСС
Описание
Татьяна Жукова-Киртбая
© Феликс Крымский/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая умерла в понедельник, сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", - говорится в сообщении.

Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре "Содружество актеров Таганки". Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них "Москва слезам не верит", "Отель Элеон", "Воронины", "Братья по обмену" и др.

Теги
Россия
Фонд культурных инициатив рассмотрит VR-проекты, идеи фестивалей и постановок
Всего в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 38 тыс. авторов проектов почти из всех регионов России
Читать полностью