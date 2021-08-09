Умерла актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит"

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", - говорится в сообщении.

Татьяна Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке с 1966 года, с 1992 работала в театре "Содружество актеров Таганки". Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них "Москва слезам не верит", "Отель Элеон", "Воронины", "Братья по обмену" и др.