"Балтийские сезоны-2021" в Калининграде посвятят 100-летию театра имени Вахтангова

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Балтийские сезоны-2021" пройдет в Калининграде с 31 августа по 6 сентября, он будет посвящен 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, сообщила в понедельник пресс-служба Калининградского областного драматического театра, на сцене которого пройдут показы лучших работ этого коллектива.

"Знаменитый театр имени Вахтангова представит на сцене Калининградского областного драматического театра спектакли "Люся. Признание в любви" с участием заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой, созданный по книгам актрисы театра и кино, певицы, народной артистки СССР Людмилы Гурченко "Мое взрослое детство", "Аплодисменты" и "Люся, стоп", "Крик лангусты" по пьесе Джона Марелла в редакции Жоржа Вильсона, а также моноспектакль народного артиста РФ Евгения Князева "Пиковая дама" по повести А. С. Пушкина", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в "Балтийских сезонах" этого года также принимает участие Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Студенты покажут спектакль "Лес" по пьесе А. Н. Островского. Режиссер постановки - заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист России Павел Любимцев.

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" - крупномасштабный культурный проект, который был впервые проведен в 2004 году. По своему творческому содержанию программа фестиваля выводит его на уровень мировых стандартов. За всю историю фестиваля в нем приняли участие 88 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов и более 5 тыс. артистов. В Калининграде, Советске, Балтийске, Светлогорске состоялись 317 показов драматических и музыкальных спектаклей, а также концертов академической и джазовой музыки, выступлений фольклорных коллективов, кукольных театров, цирковых представлений, творческих встреч, которые посмотрели более 200 тыс. зрителей.

"Балтийские сезоны-2021" проводятся при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, регионального министерства по культуре и туризму, ФГБУК "Росконцерт" и АНО "Фестивальная дирекция". Художественный руководитель и генеральный продюсер фестиваля - заслуженный деятель искусств РФ Давид Смелянский.