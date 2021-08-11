Фильм "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса покажут в российских кинотеатрах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Спецпоказы фэнтезийной драмы "Корпорация "Святые моторы" Леоса Каракса пройдут в городах России к выходу его нового фильма "Аннет", который получил приз за режиссуру на Каннском кинофестивале в этом году. Об этом сообщает пресс-служба прокатной компании "Русский репортаж".

"Свой новый фильм Леос Каракс посвятил дочери, а "Корпорация "Святые моторы" была посвящена безвременно ушедшей жене режиссера, Екатерине Голубевой. Вместе эти фильмы теперь образуют своеобразную диалоги", - рассказали в пресс-службе.

Премьера картины "Корпорация "Святые моторы" состоялась на Каннском кинофестивале в 2012 году. Героем драмы стало неведомое существо, обладающее способностью перемещаться из жизни в жизнь и принимать форму разных людей. Роли в ней исполнили Дени Лаван, Ева Мендес, Кайли Миноуг и другие артисты.

В среду показы фильма пройдут в московском киноцентре "Октябрь", петербургском кинотеатре "Аврора" и других городах России.

Новый фильм Каракса "Аннет" показали на открытии Каннского кинофестиваля, который проходил в июле. Музыкальная драма "Аннет" о стендап-комике, который после смерти жены остается с двухлетней дочерью, обладающей необычным даром, выйдет в российский прокат 12 августа.