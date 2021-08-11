Ранчо "Идальго" представит эксклюзивное конное шоу в рамках фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ранчо "Идальго" продемонстрирует уникальное шоу на конном манеже фестиваля "Спасская башня", который пройдет в Москве с 27 августа по 5 сентября. Об этом сообщили в среду в дирекции фестиваля.

"Зрители и поклонники фестиваля смогут увидеть это уникальное шоу на конном манеже 31 августа, 1 и 2 сентября в дневное время, а также 3 сентября в дневной и вечерней программе", - говорится в сообщении.

В дирекции "Спасской башни" уточнили, что ранчо "Идальго" является крупнейшим и ведущим в стране хозяйством по разведению американских миниатюрных лошадей, а также эксклюзивным конным шоу России с андалузскими лошадьми.

"Более пяти лет владелица "Идальго" Елена Чистякова занимается импортом из самого сердца Испании лучших представителей породы Pura Rasa Espanola (чистокровная испанская лошадь). Вместе со своей командой Hidalgo Show Team Елена самостоятельно готовит всех лошадей с нуля", - рассказали организаторы "Спасской башни".